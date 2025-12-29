Μια νύχτα μόνο - spoiler: Η Αρετή δέχεται άγρια επίθεση και καταλήγει στο νοσοκομείο

Νέες άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ του περιοδικό TV24, οι περιπέτειες για την Αρετή και τον Οδυσσέα δεν έχουν τέλος, καθώς όπως θα δούμε στα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, η Αρετή θα δεχτεί άγρια επίθεση από έναν επικίνδυνο άντρα.

Όλα θα αρχίσουν όταν μία άγνωστη – για την Αρετή – γυναίκα, δέχεται επίθεση από τον σύντροφός της. Η αρχιτέκτονας θα παρέμβει για να τη σώσει, αλλά το θύμα φοβισμένο θα γυρίσει στο πλευρό του κακοποιητή. Ωστόσο τα πράγματά ανάμεσά τους δεν αλλάζουν, έτσι μερικές ημέρες αργότερα η άγνωστη δέχεται και νέα επίθεση από εκείνον. Αυτή τη φορά η Αρετή όμως η παρέμβασή της θα είναι καταλυτική. Ειδοποιεί αμέσως την αστυνομία και ο άνδρας συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή.

«Σ’ ευχαριστώ πολύ, μου έσωσες τη ζωή», λέει η κοπέλα στην Αρετή, που δεν την αφήνει στιγμή και τη φροντίζει. Μόνο που ο άνδρας αυτός δεν θα μείνει για πολύ στη φυλακή. Έτσι, όταν αποφυλακίζεται, βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εκδίκησης…

Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ η Αρετή βρίσκεται σπίτι της και περιμένει τον Οδυσσέα να πάει να την πάρει για να πάνε βόλτα. Χτυπάει το κουδούνι και όταν ανοίγει, αντικρίζει τον βίαιο άντρα. Αμέσως της επιτίθεται και αρχίζει με πολύ άγριο τρόπο να τη χτυπάει με μπουνιές, χαστούκια και κλωτσιές σε όλο της το σώμα.

Η Αρετή πέφτει στο πάτωμα και προσπαθεί να προστατευτεί, αλλά μάταια. Αφού ο δράστης την αφήνει αναίσθητη, φεύγει μονολογώντας: «Να δούμε εσένα ποιος θα σε σώσει τώρα».

Λίγο αργότερα φτάνει εκεί ο Οδυσσέας και όταν τη βλέπει καλεί το ασθενοφόρο. Η γυναίκα δε συνέρχεται με τίποτα και όλα δείχνουν πως ίσως έχει πέσει σε κώμα.

Όταν φτάνουν στο νοσοκομείο, οι γιατροί αμέσως την παίρνουν στα επείγοντα για τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Δεν υπάρχει κάταγμα ή αιμορραγία στο κεφάλι, αλλά οι κακώσεις είναι αρκετά σοβαρές, αν και δεν έχουν προκαλέσει κάποιο τραύμα στα όργανά της. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι να ξυπνήσει, αλλά θα την κρατήσουμε σήμερα στην εντατική», λένε στον Οδυσσέα, που τρελαίνεται από την αγωνία του.

Η αρχική σκέψη του Οδυσσέα και του Σταύρου είναι πως ίσως πρόκειται για επίθεση της μαφίας, αλλά όταν η Αρετή ανοίγει τα μάτια της, τους λέει ποιος το έκανε. Τότε ο Οδυσσέας φροντίζει να τον τιμωρήσει.