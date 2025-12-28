Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας της Ισημερινής Γουινέας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Σουδάν

Σοκαριστικό βίντεο
Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν για το Κόπα Άφρικα, ο τερματοφύλακας της Γουινέας, Χεσούς Οβόνο, κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο.
Ευτυχώς, μετά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, ο γκολκίπερ της Ισημερινής Γουινέας συνήλθε και σηκώθηκε, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κάτι σοβαρό.
Θυμίζουμε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν μόνη τους στο γήπεδο, η πιο χαρακτηριστική ήταν του Έρικσεν στο ματς της Δανίας με την Φινλανδία για το Euro 2020.
