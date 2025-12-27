Back to Top
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2687: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2687, σήμερα Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 10, 48, 36, 37, 30, 34. 

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Ειδήσεις Τώρα

Βαρδούσια: «Έφυγαν όπως τους άρεσε», λέει ο πέμπτος της παρέας των ορειβατών

Ζελένσκι: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί»- Πούτιν: «Η Ουκρανία δεν βιάζεται για επίλυση με ειρηνικά μέσα»

Πάτρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο οδηγός που συγκρούστηκε το πρωί του Σαββάτου με απορριμματοφόρο

