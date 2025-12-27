Βαρδούσια: «Έφυγαν όπως τους άρεσε», λέει ο πέμπτος της παρέας των ορειβατών

Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η τραγική επιχείρηση στα Βαρδούσια Φωκίδας, καθώς με τη συνδρομή ελικοπτέρου εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους όταν χιονοστιβάδα τους παρέσυρε σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε πολύ καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε ακολουθήσει και στο παρελθόν.

Ένας φίλος του Γιώργου Δόμαλη, ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις Αρχές καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ορειβάτες και που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν πήγε μαζί τους: «Αδερφικός φίλος του Γιώργου. Ξέραμε πόσο καλά παιδιά ήταν, πόσο φιλικοί, πόσο απλόχερα έδιναν τα πάντα. Λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές στο βουνό. Κάλεσα για να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά αλλά δεν υπήρχε σήμα. Κάλεσα πολλές φορές και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αναζήτηση των παιδιών» τόνισε μιλώντας στον Alpha.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… να πω, τους άρεσε; Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών» πρόσθεσε ο ίδιος.

Μάλιστα αποκάλυψε, ότι για την οικογένεια του φίλου του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του: «Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του» περιέγραψε ο φίλος των ορειβατών.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του: