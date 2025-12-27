Ζελένσκι: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί»- Πούτιν: «Η Ουκρανία δεν βιάζεται για επίλυση με ειρηνικά μέσα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαίωσε το Σάββατο (27.12.2025) ότι ο ίδιος και οι σύμμαχοί του θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία και να σταματήσουν οι ενέργειες του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ζελένσκι τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Η Ουκρανία δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία τον ξεκίνησε. Η Ουκρανία υποστήριξε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε πολλούς διαφορετικούς συμβιβασμούς, και αυτό τεκμηριώνεται στα σχέδια συμφωνιών μας, στο 20-σημείο σχέδιό μας. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο.

Για εμάς, η πρώτη προτεραιότητα – ή η μόνη προτεραιότητα – είναι να τερματιστεί ο πόλεμος. Για εμάς, η προτεραιότητα είναι η ειρήνη. Πρέπει να είμαστε ισχυροί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για να είμαστε ισχυροί, χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου: της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό περιλαμβάνει την αεροπορική άμυνα – η οποία είναι επί του παρόντος ανεπαρκής, τα όπλα – τα οποία είναι επί του παρόντος ανεπαρκή, και τα χρήματα – ευτυχώς, υπάρχει τώρα μια ευρωπαϊκή απόφαση, αλλά, ειλικρινά, υπάρχει μια συνεχής έλλειψη πόρων, ιδίως για την παραγωγή όπλων και, το πιο σημαντικό, drones.

Σε αυτόν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, θέλουμε ειρήνη, ενώ η Ρωσία επιδεικνύει την επιθυμία να συνεχίσει τον πόλεμο. Αν ολόκληρος ο κόσμος – η Ευρώπη και η Αμερική – είναι στο πλευρό μας, μαζί θα σταματήσουμε τον Πούτιν. Διότι μαζί θα θέλουμε όλοι το ίδιο πράγμα: το τέλος του πολέμου, την ειρήνη – μια φυσιολογική ειρήνη, μια βιώσιμη ειρήνη, ασφαλή για ολόκληρο τον κόσμο. Αν κάποιος – είτε οι ΗΠΑ είτε η Ευρώπη – είναι στο πλευρό της Ρωσίας, αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές εδώ. Και αυτό αποτελεί κίνδυνο για όλες τις χώρες του κόσμου. Διότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει, ανεξάρτητα από τυχόν συμφωνίες, από τυχόν εύγλωττα μηνύματα από αυτές. Δεν θα σταματήσουν στην Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πρωταρχικός του στόχος είναι να τερματίσει τον πόλεμο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να το κάνει χωρίς «την υποστήριξη του κόσμου», συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης.