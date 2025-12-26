Θάνατος 7χρονου στη Ροδόπη: Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορείται η μητέρα

Από ξυλόσομπα φαίνεται σύμφωνα με μαρτυρίες να ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο ενός 7χρονου αγοριού στο Ρίζωμα Ροδόπης.

Το 7χρονο αγοράκι δυστυχώς υπέκυψε στα εγκαύματα που προκλήθηκαν από την φωτιά. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και οι γονείς του άτυχου αγοριού, με τον μικρότερο 5χρονο αδελφό του να καταφέρνει με τη βοήθεια του πατέρα του να σωθεί φέροντας κάποια τραύματα από εγκαύματα και τον πατέρα των αγοριών να φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματος του.

Σε κατάσταση σοκ η μητέρα

Την ίδια στιγμή δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σχηματίζεται σε βάρος της μητέρας της οικογένειας, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 6 το πρωί πήγε να ανάψει την ξυλόσομπα που έσβηνε, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας πετρέλαιο. Αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί ανάφλεξη στο δωμάτιο των 15 τετραγωνικών.

Τα δύο μικρά παιδιά κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα. Όταν έγινε η ανάφλεξη, η μητέρα κάλεσε τον πατέρα για βοήθεια, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, και έβγαλαν το ένα παιδί έξω, αλλά όχι και το δεύτερο. Επισημαίνεται ότι και τα δύο παιδιά της οικογένειας είχαν κινητικά προβλήματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό ανακριτικό υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.