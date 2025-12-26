Ροδόπη: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 7χρονο - Στο παιδικό δωμάτιο εκδηλώθηκε η φωτιά- Τι λέει ο παππούς

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια ή σε γειτονικές κατοικίες.
Ένα αγόρι 7 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μονοκατοικία όπου διέμενε με την οικογένειά του. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ο πατέρας και ο 5χρονος αδελφός του, ενώ η μητέρα δεν υπέστη τραυματισμούς, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από το παιδικό δωμάτιο και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς το εσωτερικό του σπιτιού ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και πλαστικά υλικά. Ο πατέρας και ο παππούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το 5χρονο παιδί, όμως δεν πρόλαβαν να σώσουν το 7χρονο.
Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια ή σε γειτονικές κατοικίες.
Ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε άκρα και πρόσωπο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, με την κατάστασή του να είναι ελαφρώς καλύτερη. Η μητέρα βρίσκεται δίπλα στο τραυματισμένο παιδί της στην Αλεξανδρούπολη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο δωμάτιο λειτουργούσε ξυλόσομπα, η οποία εξετάζεται ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς, αναφέρει το ertnews.gr Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα ακριβή αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.
