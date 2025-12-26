Καλλιθέα: Δύο νεκροί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σπίτι ανασύρθηκαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντόπισαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και με εγκαύματα, οι οποίοι στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε από θερμαντικό μέσο, πιθανότατα από σόμπα υγραερίου.

Πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κάηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, με τη φωτιά να έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.