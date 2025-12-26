Πάτρα: Πήγαν δήθεν για τα κάλαντα και τους έκλεψαν- Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, προχθές το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας από 11 έως 15 ετών, διότι, σύμφωμα με την αστυνομία, μετέβησαν σε οικίες ημεδαπών ανδρών και με το πρόσχημα της απόδοσης των καλάντων,

αφαίρεσαν από τους εξωτερικούς χώρους υποδήματα και ενδύματα, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από τους παθόντες και συνελήφθησαν από αστυνομικούς

που περιπολούσαν στην περιοχή.



Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των μητέρων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.