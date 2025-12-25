Back to Top
Αγρίνιο: 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από επίθεση με μαχαίρι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι, τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στο κέντρο του Αγρινίου

Ένας 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι, τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης. Ομάδα ατόμων με κουκούλες φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με δύο άλλα άτομα εκ των οποίων το ένα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

 Ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, και μεταφέρθηκε νοσοκομείο Αγρινίου.

 Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία και αναζητούν τους δράστες.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Επίθεση

