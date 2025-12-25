Αστροναύτες στέλνουν χριστουγεννιάτικες ευχές: “Ίσως βρισκόμαστε λίγο πιο ψηλά από τον Άι Βασίλη”

Αν και δεν είναι κοντά στις οικογένειές τους, οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) φροντίζουν να κάνουν τα Χριστούγεννα ξεχωριστά με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο.

Ανάμεσα στους εορταστικούς στολισμούς και τις παραδοσιακές δραστηριότητες, οι αστροναύτες στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους στη Γη.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν, οι τέσσερις αστροναύτες του ISS, Mike Fincke, Zena Cardman και Chris Williams της NASA, καθώς και ο Kimiya Yui από την Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία (JAXA), μοιράζονται τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει στον Σταθμό, 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

«Χαιρετισμούς από την Αποστολή 74 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πετώντας ψηλά πάνω από τη Γη», λέει ο Fincke, ο επικεφαλής της αποστολής, ενώ παραδέχεται ότι αν και τους λείπουν οι οικογένειες τους, έχουν τη δική τους «διαστημική οικογένεια». «Είναι λίγο λυπηρό γιατί δεν είμαστε με τις οικογένειές μας αυτές τις γιορτές, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε με την οικογένεια του διαστήματος, οπότε είναι εντάξει».

Η παράδοση του να περνούν τα Χριστούγεννα στο διάστημα έχει ρίζες που ξεκινούν πριν από 25 χρόνια, από την πρώτη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ωστόσο, η εμπειρία να γιορτάζουν οι αστροναύτες στο διάστημα δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Η Cardman, η οποία έχει περάσει πολλές γιορτές σε αποστολές στην Ανταρκτική, μοιράζεται το πόσο ξεχωριστό είναι για εκείνη και τους συναδέλφους της να γιορτάζουν «μακριά από το σπίτι, αλλά με τη βοήθεια των ομάδων στο Mission Control που μας φροντίζουν».

Μέσα στο μικρό τους «διαστημικό σπίτι», δεν λείπει η γιορτινή διάθεση. «Έχουμε έναν μικρό δέντρο, έχουμε κρεμάσει μπότες και προσπαθούμε να κρατήσουμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα», λέει ο Chris Williams, ενώ ο Kimiya Yui προσθέτει ότι φέτος θα φέρει παραδοσιακά ιαπωνικά φαγητά για να μοιραστούν όλοι μαζί.

Αν και οι αστροναύτες κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανό, ο Fincke και οι συνάδελφοί του δεν παραλείπουν να αναφέρουν με χιούμορ ότι μπορεί να βρίσκονται «λίγο πιο ψηλά από τον Άι Βασίλη», κάτι που κάνει ακόμα πιο αστεία την ιδέα του να περιμένουν τα δώρα από τον δημοφιλή Άγιο των Χριστουγέννων.

Η αποστολή 74 του ISS δεν είναι η μόνη που περνάει γιορτές στο διάστημα. Η πρώτη ομάδα που γιόρτασε τα Χριστούγεννα στο διάστημα ήταν η αποστολή Apollo 8, το 1968, κατά την περιφορά της γύρω από τη Σελήνη. Ωστόσο, για τους αστροναύτες που περνούν τις γιορτές στο διάστημα, η υποστήριξη από την ομάδα στο Mission Control και οι οικογένειες τους στη Γη είναι καθοριστική για την ψυχολογική τους ευημερία.

«Ευχαριστούμε τις οικογένειες που παραχωρούν τα μέλη τους για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία, και ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν στη Γη», λέει η Cardman, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς την ομάδα στο Mission Control και τις οικογένειες των αστροναυτών.

Με το μήνυμα τους, οι αστροναύτες κλείνουν με θερμές ευχές για μια ευτυχισμένη εορταστική περίοδο και έναν ευτυχισμένο νέο χρόνο σε όλους στη Γη: «Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!».