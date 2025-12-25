Celine Dion: Μεταμορφώθηκε σε Γκριντς και ερμήνευσε το «All By Myself»

Η Σελίν Ντιόν (Celine Dion) μεταμορφώθηκε σε «Γκριντς» για τις γιορτές των Χριστουγέννων και μοιράστηκε τη χιουμοριστική της μεταμφίεση με τους θαυμαστές της μέσω ενός βίντεο στο Instagram.

Το ξεκαρδιστικό βίντεο

Στο κλιπ, η διάσημη τραγουδίστρια κάθεται δίπλα σε ένα τζάκι με έναν σκύλο στην αγκαλιά της, ενώ ερμηνεύει το ρεφρέν της μεγάλης της επιτυχίας «All by Myself.

«Τι θράσος αυτοί οι Whos. Να με καλούν τελευταία στιγμή. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω, το πρόγραμμά μου δεν θα το επέτρεπε», ακούγεται να λέει η Ντιόν. «Τέσσερις, γυμνάζω τη φωνή μου. 4:30, ξυπνάω τα παιδιά μου. 5, λύνω το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, δεν το λέω σε κανέναν. 6:30, δείπνο με τον εαυτό μου δεν μπορώ να το ακυρώσω πάλι! 7, παλεύω με τις δημιουργικές μου ιδέες. Είμαι κλεισμένη!».