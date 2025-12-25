Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο - Πού στρέφονται οι έρευνες

Τις έρευνες για την έκρηξη έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή για να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Στο υλικό που έχει καταγράψει η κάμερα φαίνεται ακριβώς η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα της τράπεζας αλλά και σε περισσότερα από 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στις εισόδους 3 πολυκατοικιών, ενώ έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα από την στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη .

Επαγγελματικό χτύπημα βλέπουν οι Αρχές

Επαγγελματικό χτύπημα εξετάζουν οι Αρχές Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν επαγγελματικός ενώ η τοποθέτησή του ήταν μια καλά σχεδιασμένη ενέργεια, ενώ δεν αποκλείεται συμμετοχή ποινικών.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι ομοιότητες με την ισχυρή έκρηξη βόμβας τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα 39 ετών, που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα για την τοποθέτηση της βόμβας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς και τη διερεύνηση του συμβάντος.

Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες – 7 οχήματα και 3 πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τζαμαρίες καταστημάτων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μια επιχειρηματίας μίλησε στην ΕΡΤ, για τη ζημιά που υπέστη, καθώς δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. «Έχουμε υποστεί ζημιές σε μηχανήματα που χρειάζονται χρόνο και χρήματα για αποκατάσταση» δήλωσε η μάρτυρας.

Ερωτηθείσα για το τι πληροφόρηση είχε από την αστυνομία, όπως δήλωσε, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό που όταν πυροδοτήθηκε προκάλεσε ένα τεράστιο ωστικό κύμα.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», ανέφερε από την πλευρά του κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο ThessPost.gr. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.