Έκρηξη βόμβας ξημερώματα Χριστουγέννων σε τράπεζα στον Εύοσμο- «Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός»

Εξερράγη βόμβα έξω από τράπεζα στον Εύοσμο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 3:20 σημειώθηκε η έκρηξη έξω από τραπεζικό κατάστημα της Eurobank επί της Καραολή και Δημητρίου. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε παραπλεύρως της τράπεζας επι της οδού Σαλαμίνος.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ολοκληρωτικές ζημιές στην τράπεζα, με τις τζαμαρίες να σπάνε και να προκαλούνται φθορές και εντός του καταστήματος ενώ, ζημιές έχουν προκληθεί στα γύρω οχήματα αλλά και στις πολυκατοικίες που βρίσκονται γύρω από την τράπεζα.

«Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» αναφέρουν κάτοικοι στο emakedonia.gr. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και εκατοντάδες άνθρωποι ένιωσαν την έκρηξη. Πολλοί κάτοικοι έχουν κατέβει από τα διαμερίσματα τους, μεταξύ αυτών και οικογένειες με βρέφη.