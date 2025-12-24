Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρό 7χρονο αγόρι σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία την παραμονή των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, καθώς ένα 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ειδικότερα, όπως γράφει το voria.gr, περίπου στις 13:15, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί με οδηγό την 45χρονη μητέρα του και συνοδηγό τον 43χρονο πατέρα του συγκρούστηκεμετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε ένας 59χρονος.

Το επτάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν, με τη μητέρα του να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο όχημα επέβαινε και η οκτάχρονη αδερφή του άτυχου αγοριού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.