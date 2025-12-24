Βάρδα: 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικό του - Διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βάρδα, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του, ο οποίος φέρεται να τον χτύπησε με τα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά για παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν και οι γονείς του, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.