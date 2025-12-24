Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα εκτόξευσε λάβα σε ύψος 420 μέτρων - Βίντεο

Back to Top
Το Κιλαουέα, ένα από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη συνεχίζει να “βρυχάται” και να εκτοξεύει λάβα σε τεράστια ύψη

“Σιντριβάνια” από λάβα εκτοξεύονται από το ηφαίστειο Kīlauea της Χαβάης, σε ύψος μέχρι και 420 μ., σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

 Το “επεισόδιο 39”, όπως καταχωρήθηκε στο αρχείο του USGS, κορύφωσε τη δραστηριότητά του σήμερα, προσφέροντας για πολλές ώρες εντυπωσιακές εικόνες.

Υπολογίζεται ότι από χθες έως σήμερα, απελευθερώθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια κυβικά λάβας.

