Χαβάη: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα - Η 35η σε λιγότερο από ένα χρόνο

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εκρήγνυται ξανά, με εντυπωσιακές ποσότητες λάβας να εκτοξεύονται από τον κρατήρα της κορυφής του.

Σε live μετάδοση από την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει τη λάβα να εκτοξεύεται στον αέρα και να ρέει κάτω από το ηφαίστειο.

Η έκρηξη της Παρασκευής (17.10.2025) ήταν η 35η έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο.

Οι επιστήμονες, σύμφωνα με το Associated Press, θεωρούν ότι όλες αποτελούν μέρος της ίδιας έκρηξης, καθώς το μάγμα ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα στην κορυφή του Κιλαουέα έφτασαν τα 1.300 πόδια (400 μέτρα) στον αέρα, ύψος μεγαλύτερο από το Empire State Building της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει πάνω από 100 ορόφους.