Οι τρεις περιοχές της Αττικής με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική

Χάρτης του Meteo με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη χώρα - Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα
Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα, αλλά και στην Αττική που σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm. Ακολουθούν, ο 'Αλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).
Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.
Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας της παραμονής Χριστουγέννων 24/12/2025.
Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τις τελευταίες περίπου δύο ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δέχτηκε κοντά στις 40-50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου. Οι περισσότερες απ' αυτές, αφορούν αντλήσεις υδάτων χαμηλής ωστόσο στάθμης.
Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων
