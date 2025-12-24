Οι τρεις περιοχές της Αττικής με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα, αλλά και στην Αττική που σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm. Ακολουθούν, ο 'Αλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.