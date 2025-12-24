Η άβολη στιγμή της «Θεοπούλας» με την Ζέτα, για την Αιτωλοακαρνανία

Το Reunion του Πάρα Πέντε, προβλήθηκε χθές και ήμασταν όλοι καθηλωμένοι στις οθόνες μας.

Γέλια, συγκίνηση, νοσταλγία ήταν μερικά από τα συναισθήματα που προκλήθηκαν με την επαναφορά της θρυλικής σειράς στις οθόνες μας.

Ωστόσο, για δευτερόλεπτα πέρασε μια άβολη θα λέγαμε σκηνή, την οποία λίγοι παρατήρησαν. Όταν η Έφη Παπαθεοδώρου, η αγαπημένη μας «Θεοπούλα» και η Ζέτα Μακρυπούλια ανέβηκαν στη σκηνή, η κυρία Παπαθεοδώρου απευθυνόμενη στην ηθοποιό είπε: «Είδες το μήνυμα που σου έστειλα για την Τριχωνίδα;».

Τότε η Ζέτα Μακρυπούλια απάντησε: «Όχι δεν το είδα...» και μετά το θέμα άλλαξε γρήγορα. Η αναφορά της κυρία Παπαθεοδώρου, έγινε με αφορμή την προστασία της λίμνης με φόντο το έργο της αντλιοταμίευσης: «Να μην μας πάρουν το νερό», είπε η ηθοποιός.

Το μήνυμα εστάλη στη Ζέτα Μακρυπούλια δεδομένου ότι κατάγεται επίσης από την Αιτωλοακαρνανία.