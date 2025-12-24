Στο Παρά Πέντε: Η τηλεθέαση έσπασε ρεκόρ

Η αγαπημένη παρέα από το «Στο Παρά Πέντε» ξανασυναντήθηκε και το τηλεοπτικό αποτέλεσμα θύμισε έντονα άλλες εποχές.
Τα νούμερα τηλεθέασης εκτοξεύτηκαν, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 50% στο δυναμικό κοινό και να αγγίζουν το 54% στο γυναικείο κοινό.
Η Ντάλια, ο Σπύρος, η Ζουμπουλία, ο Φώτης και η Αγγέλα συναντήθηκαν ξανά σε ένα ασανσέρ και έκαναν την είσοδό τους στο πλατό. Το τηλεοπτικό κοινό από το πρώτο λεπτό αγκάλιασε το reunion με 34,1%, ενώ το εντυπωσιακό 41,2% καταγράφηκε στο δυναμικό κοινό.
Μάλιστα, οι τηλεθεατές φαίνεται να περίμεναν με μεγάλη χαρά τις πέντε νέες σκηνές που γυρίστηκαν και, στο τέταρτο της πρώτης προβολής, η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 50,5% στο δυναμικό κοινό και στο 40,5% στο γενικό σύνολο. Όσο η ώρα περνούσε, όλο και περισσότερος κόσμος γύριζε τους τηλεοπτικούς του δέκτες στο MEGA, με το φινάλε να σημειώνει 47,5%.
Στα επιμέρους κοινά, και συγκεκριμένα στο γυναικείο κοινό 25–44, η τηλεθέαση έφτασε ακόμα και το 56%, ενώ στο κοινό 55+ ξεπέρασε το 40%. Το «Παρά Πέντε» επέλεξε και το ανδρικό κοινό, χαρίζοντας ποσοστά 45,2% και 41,8% κατά τη διάρκεια της προβολής.
Με αυτά τα ποσοστά-ρεκόρ και καταφέρνοντας να γίνει από τα πρώτα λεπτά νούμερο ένα trend στα social media, η επιστροφή του «Παρά Πέντε» σημείωσε στο δυναμικό κοινό 47% και στο γενικό σύνολο 41,1%.
