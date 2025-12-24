Στο Παρά Πέντε: Η τηλεθέαση έσπασε ρεκόρ

Η αγαπημένη παρέα από το «Στο Παρά Πέντε» ξανασυναντήθηκε και το τηλεοπτικό αποτέλεσμα θύμισε έντονα άλλες εποχές. Τα νούμερα τηλεθέασης εκτοξεύτηκαν, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 50% στο δυναμικό κοινό και να αγγίζουν το 54% στο γυναικείο κοινό.

Η Ντάλια, ο Σπύρος, η Ζουμπουλία, ο Φώτης και η Αγγέλα συναντήθηκαν ξανά σε ένα ασανσέρ και έκαναν την είσοδό τους στο πλατό. Το τηλεοπτικό κοινό από το πρώτο λεπτό αγκάλιασε το reunion με 34,1%, ενώ το εντυπωσιακό 41,2% καταγράφηκε στο δυναμικό κοινό.

Μάλιστα, οι τηλεθεατές φαίνεται να περίμεναν με μεγάλη χαρά τις πέντε νέες σκηνές που γυρίστηκαν και, στο τέταρτο της πρώτης προβολής, η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 50,5% στο δυναμικό κοινό και στο 40,5% στο γενικό σύνολο. Όσο η ώρα περνούσε, όλο και περισσότερος κόσμος γύριζε τους τηλεοπτικούς του δέκτες στο MEGA, με το φινάλε να σημειώνει 47,5%.