Τουρκία: Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά- «Σε ουδέτερη χώρα» η εξέταση του μαύρου κουτιού

Πριν 2 μήνες ξεκίνησε να πετάει με το μοιραίο Falcon

Οι τουρκικές αρχές μελετούν τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη χθες βράδυ νότια της Άγκυρας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα. Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα, όλοι νεκροί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ. Η Ελληνίδα αεροσυνοδός που σκοτώθηκε στη συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία

Η Ελληνίδα αεροσυνοδός που βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Άγκυρας κατάγεται σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Ρόδο. Αν και ακόμη απομένει να ταυτοποιηθεί επισήμως ότι η αεροσυνοδός είναι η Ελληνίδα Μαρία Παππά, οι δικοί της άνθρωποι την αποχαιρετούν τόσο στα social media, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν βυθιστεί στο πενθος και στη θλίψη.

Η τραγωδία έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, σύμφωνα με το MEGA, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με φίλους της, η αεροσυνοδός έλεγε πως η δουλειά τη βοηθούσε να ξεχνιέται και να βρίσκει δύναμη. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, δεν το πιστεύω. Νομίζω πως θα τη δω στις γιορτές», είπε φίλη της μιλώντας στην εκπομπή, προσθέτοντας ότι πρόσφατα είχε αποχωρήσει από άλλη εταιρεία. Σε ουδέτερη χώρα θα γίνει η ανάλυση του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη χθες το βράδυ κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση. «Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X. Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.