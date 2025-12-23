Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Με Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο και γιορτή για παιδιά συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου

Την Τετάρτη 24/12 στην Πλατεία Γεωργίου ώρα 11.00 θα βρίσκεται η Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής με γιορτινούς ρυθμούς

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά συνεχίστηκαν στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025, με την πραγματοποίηση στον Πολυχώρο Πολιτισμού της «Ιχθυόσκαλας», Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των υπαλλήλων του δήμου.

Δεκάδες παιδιά για περισσότερο από τρείς ώρες έπαιξαν, διασκέδασαν, παρακολούθησαν ένα ξεχωριστό Bubble Show και πήραν τα δώρα τους από το Άγιο Βασίλη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης. Το παρών έδωσαν επίσης ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Προγραμματισμού και Δημοτικής περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού της Όλγας Μίλκοβα.

Το πρόγραμμα των γιορτινών εκδηλώσεων συνεχίζεται την Τρίτη 23 & την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

* Στις 11 το πρωί της Τρίτης στην γωνία Αγ. Νικολάου και Ρήγα Φεραίου έπαιξε η Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής και παρουσιάστηκε το La Petite Margueritte  - Θέαμα Bubble Show.

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00, Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων Εικαστικών Κατασκευών.

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 19.00

«Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ», Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Παραμονή Χριστουγέννων

*Πλατεία Γεωργίου - ώρα 11.00

Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής,

*Δημοτική Βιβλιοθήκη - ώρα 17.00

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου  «Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

*Ιστορικό κέντρο - ώρα 18.30

Η Μπάντα του Δήμου στους δρόμους της πόλης.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων Ιχθυόσκαλα Δημοτικό Ωδείο Πατρών Εκδηλώσεις Για Τα Χριστούγεννα Κώστας Πελετίδης

Culture