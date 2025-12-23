Σμαράγδα Καρύδη: Οι σχέσεις που σημάδεψαν τη ζωή της και ο χωρισμός από τον Αθερίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, με πολλές επιτυχίες στη «μικρή οθόνη», στο θεατρικό σανίδι αλλά και στον κινηματογράφο.

Παρόλο που τα φώτα είναι συχνά στραμμένα επάνω της, εκείνη προτιμά να μην αναφέρεται δημοσίως στην προσωπική της ζωή. Έτσι «αθόρυβα» έζησε όλους τους μεγάλους έρωτες που πέρασε από τη ζωή της, με τελευταίο εκείνον που κράτησε για 23 ολόκληρα χρόνια στο πλευρό του Θοδωρή Αθερίδη. Ο χωρισμός τους, που αποκάλυψε το tlife.gr, «έσκασε» σαν βόμβα και άφησε άφωνους τους θαυμαστές της αγαπημένης ηθοποιού. Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) η Σμαράγδα Καρύδη πρόκειται να «μεταμορφωθεί» για ακόμα μία φορά σε Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου για τις ανάγκες του reunion της θρυλικής σειράς «Στο πάρα πέντε» που έρχεται στις 21.00 στο MEGA.

Η Σμαράγδα Καρύδη εκτός από εξαιρετική καλλιτέχνης είναι και μία πολύ όμορφη γυναίκα! Από τα εφηβικά της χρόνια ο έρωτας της «χτύπησε» την πόρτα όταν ερωτεύτηκε έναν συμφοιτητή της. Το όνομά του ήταν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και παρόλο που ο ερωτικός δεσμός τους δεν κράτησε πολύ, οι δυο τους κατάφεραν να χτίσουν μία δυνατή φιλία που αντέχει εδώ και δεκαετίες. Άλλωστε η γνωστή ηθοποιός έχει τον μαγικό τρόπο να κρατά εξαιρετικές ισορροπίες με όλους τους άντρες που πέρασαν από τη ζωή της. Ένας από αυτούς είναι και ο σπουδαίος συνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος, ενώ ο τελευταίος μεγάλος της έρωτας ήταν φυσικά ο Θοδωρής Αθερίδης.

Ο νεανικός έρωτας με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι κόρη του Ντίνου Καρύδη και της Τζούλιας Αργυροπούλου και πήρε πρώτη φορά μέρος σε ταινίες σε ηλικία 3 ετών! Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην ταινία «Ερωτική συμφωνία», με την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκου, όπου έπαιρνε μέρος και ο πατέρας της. Όταν η Σμαράγδα Καρύδη τελείωσε το σχολείο αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα των γονιών της στην τέχνη της υποκριτικής. Έτσι, έδωσε εξετάσεις και άρχισε να φοιτά στη σχολή του Εθνικού.

Εκεί γνώρισε και άρχισε να κάνει παρέα με έναν άλλο ταλαντούχο νεαρό εν δυνάμει ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Σιγά σιγά η οικειότητα που υπήρχε ανάμεσά τους και η πολλή παρέα που έκαναν τους οδήγησαν σε άλλα μονοπάτια. Έτσι, έγιναν ζευγάρι, ενώ ακόμα ήταν σπουδαστές της σχολής. Η σχέση τους είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και διήρκησε περίπου τρία χρόνια. Μετά τον χωρισμό τους, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική και άρχισαν να ξεχωρίζουν με το ταλέντο τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι δυο τους έχουν συνεργαστεί μετά τον χωρισμό τους στο θέατρο.

Με τα χρόνια, η σχέση τους έγινε – σχεδόν – αδελφική και συχνά ο ένας αναφέρεται στον άλλον σε συνεντεύξεις τους με λόγια αγάπης και τρυφερότητας. Πρόσφατα η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε μία συνέντευξή της στον Fipster και μίλησε για τον νεανικό τους έρωτα.

«Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on – off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι», δήλωσε πρόσφατα η Σμαράγδα Καρύδη σε συνέντευξή της στον Fipster.



«Ο Κωνσταντίνος είναι αξιαγάπητος, δε βγάζει ανταγωνισμό. Όπως και με τις σχέσεις του Κωνσταντίνου κάναμε παρέα και διακοπές μαζί», ανέφερε ακόμα.

Ο σοβαρός δεσμός με τον Σταύρο Ξαρχάκο

Παρόλο που η Σμαράγδα Καρύδη δεν μιλάει συχνά δημοσίως για την προσωπική της ζωή, δεν έχει κρύψει τις σχέσεις ζωής που έχει δημιουργήσει, όπως ο σοβαρός δεσμός που είχε με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για περίπου οκτώ χρόνια και έγιναν ζευγάρι μετά τον χωρισμό της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '90. Οι δυο τους δεν έδωσαν ποτέ αφορμές για σχόλια και έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστες κοινές εμφανίσεις ως ζευγάρι.

«Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, after Μαρκουλάκης», δήλωσε για τη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο στη συνέντευξή της στον Fipster η Σμαράγδα Καρύδη.

Μετά τον χωρισμό τους η ηθοποιός έγινε ζευγάρι με τον Θοδωρή Αθερίδη, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε το 2015 με την τραγουδίστρια Ηρώ Σαΐα, με την οποία απέκτησαν το 2016 τα δίδυμα παιδιά τους.

Η σχέση ζωής με τον Θοδωρή Αθερίδη και ο χωρισμός

Για πολλά χρόνια η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης ήταν... αυτοκόλλητοι και συνεργάζονταν συχνά τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο, ωστόσο δεν αποκάλυπταν ότι η σχέση τους είναι κάτι περισσότερο από φιλική και συναδελφική.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές του 2000 και συνεργάστηκαν το 2002 στην ταινία «Από έρωτα». Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2016 ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημοσίως ότι οι δυο τους είναι όντως ζευγάρι και από εκείνη τη στιγμή η σχέση τους φανερώθηκε και στους θαυμαστές τους.

«Είμαι με τη Σμαράγδα, αλλά αυτό δεν αφορά κανέναν», είχε πει ο Θοδωρής Αθερίδης στο περιοδικό People.



«Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. (Γελάει.) Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: “Δεν θα καπνίσω”. Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα», είπε για τη μακροχρόνια σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη.

«(σ.σ. Υπάρχει ελευθερία στη σχέση μας), ενδεχομένως και πιθανόν να βοηθάει ότι δεν κάναμε παιδί. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια και τελικά τα απομακρύνουν. Επίσης, δεν εξαρτάται κανείς μας από τον άλλον. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι άνθρωποι. Δεν έχουμε τίποτα κοινό, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ό,τι γίνεται πνιγηρό χαλάει τις σχέσεις», δήλωνε τον περασμένο Νοέμβριο η Σμαράγδα Καρύδη για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη.

«Επιπλέον τα τελευταία χρόνια σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε για να μην είμαστε παντού μαζί. Και εγώ είχα ανάγκη να κάνω άλλα πράγματα, δικές μου δουλειές», είχε αναφέρει ακόμα.

Τελικά, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tlife.gr, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Μάλιστα, η απόφαση αυτή φέρεται να πάρθηκε πριν από δύο μήνες. Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση ήταν στα μέσα του Οκτωβρίου, στην παράσταση όπου πρωταγωνιστεί εκείνος στο θέατρο Μικρό Παλλάς.

Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει αναφερθεί δημοσίως στον χωρισμό τους...

ΠΗΓΗ newsit.gr