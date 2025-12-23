Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

Φαίνεται πως το ζευγάρι έχει χωρίσει τους δρόμους του
Χωριστούς δρόμους τράβηξαν μετά από 23 χρόνια σχέσης ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη.
Πληροφορίες του TLIFE αναφέρουν πως οι 2 ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους πριν από 2 μήνες. Μάλιστα, η τελευταία κοινή εμφάνιση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη ήταν στα μέσα του Οκτωβρίου, στην παράσταση όπου πρωταγωνιστεί ο δεύτερος, στο Μικρό Παλλάς.
Στα social media, οι κοινές τους φωτογραφίες παραμένουν, και σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, διατηρούν άριστες σχέσεις.
Σε φωτογραφία που ανέβασε χθες στo Instagram, η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίζεται χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη στην Αίγινα, όπου είχαν αποκτήσει μαζί σπίτι.
Στο στιγμιότυπο μαζί της είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη και ο Μιχάλης Μαρίνος.
