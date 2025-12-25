Τι κάνουν τα χρωματιστά κουμπιά που έχει το τηλεχειριστήριο σου

Οι “συνήθεις ύποπτοι” είναι τα χρωματιστά κουμπιά
Σήμερα θα λύσουμε ένα μυστήριο που αφορά το τηλεχειριστήριο, αντικείμενο που έχουμε όλοι σπίτι μας και -όλοι- έχουμε τσακωθεί για αυτό.
Μάλιστα, έχουν γίνει και σχετικές μελέτες με αντικείμενο πώς είναι δυνατόν να τσακωνόμαστε για ένα τηλεκοντρόλ. Τα ευρήματα, για παράδειγμα της εργασίας που έκανε το Oregon State University, δείχνουν πως η συνθήκη αυτή “συχνά αντικατοπτρίζει ευρύτερες δυναμικές εξουσίας”.
Μολονότι έχουμε ένα δέσιμο με το τηλεκοντρόλ, δεν είμαι τόσο σίγουροι πως είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν τι δουλειά επιτελούν τα χρωματιστά κουμπιά που υπάρχουν πάνω του.
Τα χρωματιστά κουμπιά των τηλεχειριστηρίων είναι τέσσερα
Σύυφωνα με το news247.gr η συντριπτική πλειοψηφία των τηλεκοντρόλ λοιπόν, έχει τέσσερα χρωματιστά κουμπιά και πάντα είναι το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο και το μπλε, με αυτήν τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, όταν είναι σε ευθεία. Παλαιότερα, ανέφεραν πάνω τους το λόγο της ύπαρξης τους (πχ rec -για το record).
Όχι πια, καθώς τα περιβάλλοντα έγιναν πολλά (όχι μόνο TV και Blu Ray, αλλά πλατφόρμες, εφαρμογές κ.α.) και τα χρωματιστά κουμπιά προσαρμόστηκαν, αποκτώντας συντομεύσεις, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε.
Ανέκαθεν ωστόσο, ήταν συντομεύσεις.
Προέκυψαν δηλαδή, για να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία του τηλεχειριστηρίου, προσφέροντας πιο γρήγορη πρόσβαση σε χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Άσχετα που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε τι κάνουν.
Παρεμπιπτόντως, όταν έχουν μια βούλα στο κόκκινο, δυο στο πράσινο, τρεις στο κίτρινο και τέσσερις στο μπλε, σημαίνει πως ο κατασκευαστής έχει φροντίσει για ανθρώπους με αχρωματοψία.
Τι κάνουν τα χρωματιστά κουμπιά
Η λειτουργία των χρωματιστών κουμπιών, αλλάζει ανάλογα με την εφαρμογή ή το μενού στο οποίο βρίσκεστε εκείνη την ώρα (όπως Οδηγός TV, Netflix ή ρυθμίσεις). Πρόκειται δηλαδή, για συντομεύσεις ειδικών ενεργειών, σε συγκεκριμένο μενού. Σε τηλεοράσεις Sony, πατήστε το κουμπί που γράφει 123.
Αν θέλετε να δείτε τι ισχύει για τη δική σας τηλεόραση, μπείτε στις ρυθμίσεις ή το μενού και τσεκάρετε τα χαρακτηριστικά -συμπεριλαμβανομένων των χρωματιστών κουμπιών.
Αλλιώς “λειτουργούν” όταν είστε στο Netflix, αλλιώς όταν παρακολουθείτε κάτι στην επίγεια τηλεόραση και ούτω καθ εξής.
Δεν λειτουργούν μόνα τους. Πρέπει πρώτα να υποδείξουμε το περιβάλλον, με επίσκεψη ας πούμε, στα settings ή το μενού.
Επίσης, δεν μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως από τους χρήστες, καθώς οι λειτουργίες τους είναι προκαθορισμένες και εξαρτώνται από τα μενού στην οθόνη. Ορισμένα μοντέλα επιτρέπουν περιορισμένο προγραμματισμό για συγκεκριμένες εφαρμογές ή εισόδους μέσω μενού υπηρεσιών, κάτι που όμως, απαιτεί τεχνικές γνώσεις.
Οι συντομεύσεις των χρωματιστών κουμπιών
Κάθε κατασκευαστής χειρίζεται διαφορετικά τις συντομεύσεις των χρωματιστών κουμπιών, οπότε καλό είναι να διαβάσετε τι αναφέρεται στο manual.
Ακολουθούν ωστόσο, κάποια παραδείγματα.
To Κόκκινο δίνει πρόσβαση σε πληκτρολόγιο και info καναλιού στις τηλεοράσεις LG και εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων και Blu-ray λειτουργίες, σε τηλεοράσεις Sony.
Το Πράσινο διαγράφει κείμενο και κάνει παράληψη (skip) σε LG ή ως backspace (διαγραφή χαρακτήρων) και τελευταίο κανάλι, σε Sony.
Το Κίτρινο αλλάζει τη γλώσσα, τα στατιστικά στα αθλητικά και την τροφοδοσία του αποκωδικοποιητή σε τηλεοράσεις LG και τον επεξεργαστή καναλιών, με την εναλλαγή πεζοκεφαλαίων στο πληκτρολόγιο, σε Sony.
Το Μπλε αλλάζει τις λειτουργίες συμβόλων και την επεξεργασία προγράμματος σε LG και το edit καναλιών, λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων/χαρακτηριστικών των social σε Sony.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μάθετε πολύ εύκολα και γρήγορα, πώς λειτουργεί κάθε χρώμα σε διαφορετικό μενού. Άπαξ και πατήσετε κάποιο, θα δείτε τις ενέργειες που εξυπηρετεί.
