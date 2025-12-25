Τι κάνουν τα χρωματιστά κουμπιά που έχει το τηλεχειριστήριο σου

Οι “συνήθεις ύποπτοι” είναι τα χρωματιστά κουμπιά

Σήμερα θα λύσουμε ένα μυστήριο που αφορά το τηλεχειριστήριο, αντικείμενο που έχουμε όλοι σπίτι μας και -όλοι- έχουμε τσακωθεί για αυτό. Μάλιστα, έχουν γίνει και σχετικές μελέτες με αντικείμενο πώς είναι δυνατόν να τσακωνόμαστε για ένα τηλεκοντρόλ. Τα ευρήματα, για παράδειγμα της εργασίας που έκανε το Oregon State University, δείχνουν πως η συνθήκη αυτή “συχνά αντικατοπτρίζει ευρύτερες δυναμικές εξουσίας”. Μολονότι έχουμε ένα δέσιμο με το τηλεκοντρόλ, δεν είμαι τόσο σίγουροι πως είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν τι δουλειά επιτελούν τα χρωματιστά κουμπιά που υπάρχουν πάνω του.

Τα χρωματιστά κουμπιά των τηλεχειριστηρίων είναι τέσσερα

Σύυφωνα με το news247.gr η συντριπτική πλειοψηφία των τηλεκοντρόλ λοιπόν, έχει τέσσερα χρωματιστά κουμπιά και πάντα είναι το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο και το μπλε, με αυτήν τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, όταν είναι σε ευθεία. Παλαιότερα, ανέφεραν πάνω τους το λόγο της ύπαρξης τους (πχ rec -για το record). Όχι πια, καθώς τα περιβάλλοντα έγιναν πολλά (όχι μόνο TV και Blu Ray, αλλά πλατφόρμες, εφαρμογές κ.α.) και τα χρωματιστά κουμπιά προσαρμόστηκαν, αποκτώντας συντομεύσεις, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Ανέκαθεν ωστόσο, ήταν συντομεύσεις. Προέκυψαν δηλαδή, για να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία του τηλεχειριστηρίου, προσφέροντας πιο γρήγορη πρόσβαση σε χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Άσχετα που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε τι κάνουν. Παρεμπιπτόντως, όταν έχουν μια βούλα στο κόκκινο, δυο στο πράσινο, τρεις στο κίτρινο και τέσσερις στο μπλε, σημαίνει πως ο κατασκευαστής έχει φροντίσει για ανθρώπους με αχρωματοψία.