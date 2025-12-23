Τότε και τώρα: Η παρέα του “Παρά Πέντε” 20 χρόνια μετά στην ίδια πόζα

Οι πέντε πρωταγωνιστές του “Παρά Πέντε” φωτογραφίζονται στην ίδια πόζα, 20 χρόνια μετά
Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε», οι πέντε πρωταγωνιστές της σειράς φωτογραφίζονται στην ίδια πόζα.
Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram, μία ημέρα πριν από το πολυαναμένόμενο reunion, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη ποζάρουν στον καναπέ του σαλονιού στο σπίτι της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου.
«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. Είκοσι χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.
Απόψε η προβολή του reunion του “Παρά Πέντε” – Τι θα δούμε
Στη διάρκεια της σημερινής βραδιάς, η πεντάδα του “Παρά Πέντε”, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.
Το τηλεοπτικό κοινό έχει τον πρώτο λόγο σε όλη τη βραδιά, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο λατρεμένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που φέρνουν χαμόγελα όλα αυτά τα χρόνια. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα χαρίσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου,αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.
Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, η βραδιά μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρτι! Θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα.
Η νοσταλγία συναντά το χιούμορ στις ολοκαίνουριες σκηνές που έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, βασιζόμενος στα αιτήματα του τηλεοπτικού κοινού! Οι πέντε ήρωες επιστρέφουν για να μας αποκαλύψουν νέες περιπέτειες και να μας δείξουν πώς αντιμετώπισαν (ή και όχι!) τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.
