Να ζήσει στο έπακρο, ο κόσμος και οι προσευχές μας έδωσαν μια νέα ζωή, λέει η μητέρα του Μάριου

Η υγεία του Μάριου εξελίσσεται ομαλά και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μήνυμα ελπίδας στέλνει η μητέρα του 18χρονου Μάριου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. Η υγεία του εξελίσσεται ομαλά και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ξαφνικά υπάρχει μια καινούργια ζωή. Ξαφνικά έχουμε την ελπίδα. Ξέρουμε ότι θα πάμε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Είμαι χαρούμενη που έχω τον Μάριο και που τα πράγματα πάνε καλά. Μας έδωσαν ελπίδα, μας έδωσαν μια νέα ζωή οι Ιταλοί. Και μας έδωσαν μια νέα ζωή οι προσευχές μας και ο κόσμος», είπε η μητέρα του Μάριου, Εύη Βέρρη, στον ALPHA.

«Θέλω να γυρίσω σπίτι μου, να μπω στο δωμάτιό μου και να κάνω τα πράγματα που έκανα πριν. Του είπα πως φάγαμε τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά και μου απάντησε η ουρά δεν τρώγεται», είπε η κυρία Βέρρη.

«Θα ευχηθώ να ήταν το τελευταίο δύσκολο κομμάτι της ζωής του, να πάρει τη νέα του ζωή που του χάρισαν οι Ιταλοί και ο Θεός και να τη ζήσει στο έπακρο», ανέφερε.

