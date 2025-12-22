Back to Top
Πάτρα: Επίθεση σε 25χρονο με γροθιές και ρόπαλα

Ο 40χρονος δράστης συνελήφθη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον 18χρονο συνεργό

Σοβαρό περιστατικό βίας στην Πάτρα, όταν ένας 40χρονος άνδρας, σε συνεργασία με έναν 18χρονο που αναζητείται από την αστυνομία, επιτέθηκαν σε 25χρονο, προκαλώντας του τραύματα με γροθιές και ξύλινα ρόπαλα.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού συνεχίζονται.

