Αμαλιάδα: Κραυγή αγωνίας για τη μικρή Παρασκευή- Μάχη για τη ζωή της

Σε εξαιρετικά δύσκολη φάση βρίσκεται η πορεία της υγείας της μικρής Παρασκευής από την Αμαλιάδα, η οποία αντιμετωπίζει γαγγλιογλοίωμα, έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο καρκίνος παρουσίασε μετάσταση, επιβαρύνοντας σημαντικά την ήδη εύθραυστη κατάσταση της.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της θεραπευτικής της πορείας, οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αρνητικής εξέλιξης, εφόσον δεν συνεχιστεί απρόσκοπτα το θεραπευτικό πλάνο. Οι θεραπείες κρίνονται απολύτως αναγκαίες, καθώς αποτελούν τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή για την αντιμετώπιση της νόσου, όπως γραφεί το patrisnews.gr.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η μητέρα της μικρής υπέστη πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ οι γονείς δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η συνέχιση των θεραπειών.

Για τον λόγο αυτό απευθύνεται δημόσια έκκληση για οικονομική και ηθική στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας της ανήλικης. Όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους γονείς, Αλέξανδρο και Βούλα, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ώστε να λάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.