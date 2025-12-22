Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αμαλιάδα: Κραυγή αγωνίας για τη μικρή Παρασκευή- Μάχη για τη ζωή της

Αμαλιάδα: Κραυγή αγωνίας για τη μικρή Πα...

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η νόσος έχει παρουσιάσει μετάσταση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνέχιση των θεραπειών της

Σε εξαιρετικά δύσκολη φάση βρίσκεται η πορεία της υγείας της μικρής Παρασκευής από την Αμαλιάδα, η οποία αντιμετωπίζει γαγγλιογλοίωμα, έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο καρκίνος παρουσίασε μετάσταση, επιβαρύνοντας σημαντικά την ήδη εύθραυστη κατάσταση της.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της θεραπευτικής της πορείας, οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αρνητικής εξέλιξης, εφόσον δεν συνεχιστεί απρόσκοπτα το θεραπευτικό πλάνο. Οι θεραπείες κρίνονται απολύτως αναγκαίες, καθώς αποτελούν τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή για την αντιμετώπιση της νόσου, όπως γραφεί το patrisnews.gr.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η μητέρα της μικρής υπέστη πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ οι γονείς δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η συνέχιση των θεραπειών.

Για τον λόγο αυτό απευθύνεται δημόσια έκκληση για οικονομική και ηθική στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας της ανήλικης. Όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους γονείς, Αλέξανδρο και Βούλα, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ώστε να λάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ειδήσεις Τώρα

Αγρότες: Η κυβέρνηση συνειδητά ταλαιπωρεί τους πολίτες- Κλειστή τα Χριστούγεννα η Περιμετρική της Πάτρας

Σέρρες: Τραγωδία με νεκρό 50χρονο μετά από τροχαίο με πατίνι

Οι τιμωρίες στους μαθητές ντίλερ από τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος- Σκηνές βίας on camera- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αμαλιάδα Παιδί Καρκίνος

Ειδήσεις