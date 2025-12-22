Πανεπιστήμιο Πατρών: Συνάντηση του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα με την ομάδα Patras Medicine iGEM

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας υποδέχθηκε στο γραφείο του στην Πρυτανεία του Ιδρύματος, τη φοιτητική ερευνητική ομάδα Patras Medicine iGEM.

Την ομάδα συνόδευσε ο κ. Σπυρίδων Μουρτάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος μαζί με την κ. Ζωή Πιπερίγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών καθοδηγούν επιστημονικά την ομάδα.

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος χαιρέτησε ένα προς ένα όλα τα μέλη της ομάδας και έδωσε θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθεια καθώς και για την επιτυχία σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, συνομίλησε τόσο με τον κ. Μουρτά για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού καθώς και με τους φοιτητές και φοιτήτριες της ομάδας αναφορικά με τη διάκριση και την ιδιαίτερη εμπειρία της συμμετοχής και διάκρισης σε μία τέτοια διοργάνωση.

Μέλος της ομάδας τόνισε χαρακτηριστικά: «Στο Παρίσι ήταν μία απίστευτη εμπειρία γιατί συμμετείχαν μεγάλα Πανεπιστήμια από το εξωτερικό. Δεν πιστεύαμε ότι καταφέραμε να βρεθούμε ανάμεσα σε αυτούς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αντίστοιχες επιτυχίες.»

Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης προσέφερε αναμνηστικά ενθύμια στους φοιτητές, ενώ αποτυπώθηκαν τα χαμόγελα της προσπάθειας και επιτυχίας σε μία μαζική φωτογραφία. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ευχήθηκε στην ομάδα λέγοντας: «Εγώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου. Θέλω να σας ευχηθώ πάντα να έχετε επιτυχίες, όχι μόνο σε αυτή τη δράση, αλλά και στις σπουδές σας και στη Ζωή σας. Να σας ευχηθώ Υγεία και Καλές Γιορτές».

Πιο αναλυτικά, η φοιτητική ερευνητική ομάδα Patras Medicine iGEM 2025 που τα τελευταία χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και αφοσίωση την επιστημονική καινοτομία, συνεχίζει να πρωτοπορεί, μετατρέποντας το όραμα της σε πραγματικότητα και χαρίζοντας στην Ελλάδα μοναδικές διακρίσεις στον παγκόσμιο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2025.

Η ομάδα κατάφερε, για ακόμη μία φορά, να αναδείξει τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο, καθώς συμπεριλήφθηκε στις 10 κορυφαίες προπτυχιακές ομάδες παγκοσμίως (Top 10, Undergraduate) και κέρδισε το βραβείο “Best Therapeutics Project”, μιας από τις πιο ανταγωνιστικές και απαιτητικές κατηγορίες του διαγωνισμού, ανάμεσα σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, η ομάδα απέσπασε υποψηφιότητες για τα ακόλουθα βραβεία:

- Best New Composite Part, Undergrad

-Best Presentation, Undergrad

-Best Wiki, Undergrad

-Best Sustainable Development Impact, Undergrad

Τέλος, η Patras Medicine iGEM 2025 τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο, το οποίο απονέμεται στις ομάδες που επιδεικνύουν εξαιρετικό επίπεδο επιστημονικής ποιότητας, συνεργασίας και κοινωνικής συνεισφοράς.

Η φετινή συμμετοχή της Patras Medicine επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας στοχευμένης γονιδιακής θεραπείας για την παχυσαρκία, μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, οι καρδιοπάθειες και η υπέρταση, επηρεάζοντας βαθιά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική ευεξία.

Μέσα από το έργο Morphe, η ομάδα ανέπτυξε μια πρωτοποριακή προσέγγιση αποκατάστασης της ορμονικής ισορροπίας, αξιοποιώντας σύγχρονα γονιδιακά εργαλεία με τρόπο ασφαλή, μη επεμβατικό και υψηλής ακρίβειας.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης, η ομάδα υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά με τη σωματική άσκηση και τη υγιεινή διατροφή.

Ύστερα από μήνες σχεδιασμού και συστηματικής δουλειάς, η Patras Medicine μετέτρεψε μια ιδέα σε πρόταση με πραγματικό δυναμικό, διατηρώντας ένα ολιστικό πνεύμα που ενώνει την επιστήμη, την κοινωνική προσφορά και τη δημιουργικότητα. Οι δράσεις, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και τα υπολογιστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν ενίσχυσαν τη γνώση, τη συνεργασία και τη διεπιστημονικότητα.

Η κορύφωση αυτής της πορείας ήρθε με τη συμμετοχή στο Grand Jamboree στο Παρίσι, όπου οι φοιτητές παρουσίασαν το έργο τους μπροστά σε χιλιάδες επιστήμονες, ερευνητές και εκπροσώπους πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν το όραμά τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να ζήσουν τη χαρά της διεθνούς αναγνώρισης — μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Morphe και τη συνολική δουλειά της ομάδας είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Patras Medicine iGEM:https://2025.igem.wiki/patras-med/

Οι άνθρωποι πίσω από την επιτυχία

Στην ομάδα συμμετείχαν δέκα φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών:

-Αλεξοπούλου Αγγελική – Τμήμα Βιολογίας

-Δανελάτου Αρετή – Τμήμα Ιατρικής

-Διαλυνάκη Ειρήνη – Τμήμα Βιολογίας

-Δίπλα Ζωή Ανδριάνα – Τμήμα Βιολογίας

-Μπαλάσης Ιωάννης – Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

-Ντεντιάεβα Βαλεντίνα Θεοδώρα – Τμήμα Βιολογίας

-Παναγιωτόπουλος Γεώργιος – Τμήμα Βιολογίας

-Ρέππα Λυδία – Τμήμα Βιολογίας

-Ροντογιάννη Ελένη – Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

-Τετράδη Σμαραγδή – Τμήμα Βιολογίας

Επιστημονική Καθοδήγηση

Principal Investigators:

-Μουρτάς Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

-Πιπερίγκου Ζωή, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Instructors:

-Δεναξά Μυρτώ, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

-Δρόσος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

-Κοτίνη Ανδριάνα, Senior Post-Doc

-Τραχανά Βαρβάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

-Χαρτουμπέκης Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Advisors:

-Βαρβέρης Νικόλας Κ., Συνπρόεδρος και μέντορας του Παγκόσμιου Διαγωνισμού GSEA

-Κουρή Μαρία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

-Λλέσι Ματίλντα, Τμήμα Βιολογίας

-Ντούκα Μαρία, Τμήμα Βιολογίας

-Ράπτη Αφροδίτη, Τμήμα Βιολογίας

-Χατζόπουλος Άλκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής