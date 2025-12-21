Μήνυμα αγάπης και προσφοράς από τον Παμμεσσηνιακό Σύνδεσμο Πατρών- ΦΩΤΟ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Event του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πατρών «Ο Παπαφλέσσας».

Η εκδήλωση είχε έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση του Ασύλου Ανιάτων Πατρών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης ενόψει των εορτών. Το κάλεσμα για μια «ζεστή αγκαλιά προσφοράς» βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασύλου Ανιάτων Πατρών, καθώς και ο Διευθυντής του Ιδρύματος, Άρης Γκατζόγιας, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις και απηύθυνε θερμές ευχές σε όλους για τις Άγιες Ημέρες.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου «Ο Παπαφλέσσας» έδωσαν το παρών, εκπέμποντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου, κα Πηνελόπη Λαμπούση, δήλωσε ότι «τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της Αγάπης και της Ελπίδας» και ευχήθηκε σε όλους Καλές Γιορτές με Υγεία.

ΦΩΤΟ: Φαύστα Φραντζή