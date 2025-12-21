Καινούργιο: 56χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του- Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε μέσα στο σπίτι του 56χρονος άνδρας στο Καινούργιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε από συγγενείς μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του, όπως γραφει το agriniopress.gr.

Αμέσως ενημέρωσαν την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον άτυχο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η αστυνομία φέρεται ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Από τα στοιχεία που βρέθηκαν στο χώρο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ακόμη και η αυτοχειρία.