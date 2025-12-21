Πάτρα: Θα εμφανιστεί ο οδηγός που χτύπησε το αυτοκίνητο του Γ. Κοτοπούλη; Η ανάρτηση του επιχειρηματία- BINTEO

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Κοτοπούλης αναζητά τον οδηγό ενός οχήματος που χτύπησε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να σταματήσει.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, το περιστατικό συνέβη χθες τα μεσάνυχτα περίπου στις 12:30.

«Ένας οδηγός με Μερσεντέ τράκαρε το όχημά μου, έκανε όπισθεν και έφυγε σαν κύριος», αναφέρει ο κ. Κοτοπούλης, προσθέτοντας με χιούμορ ότι ο φίλος του, Μπάμπης, σκέφτεται να του “ξηγήσει” την κατάσταση, εκτός κι αν ο υπαίτιος παρουσιαστεί μόνος του. Ο επιχειρηματίας καλεί όποιον γνωρίζει τον οδηγό να τον ενημερώσει, ώστε να επιλυθεί το θέμα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Κοτοπούλη

"Χθες τη νύχτα στις 12.30 & 15 Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος με Μερσεντέ μπροστά στους Ρωμαίους τράκαρε το αυτοκίνητο μου. Εκανε όπισθεν & έφυγε… για πολύ κύριος λέμε… Σε αυτόν τον κύριον πόσο κύριοςν θα πρέπει να του ξηγηθεί ο Μπάμπης άραγε;

Γιατί σκέφτεται να του ξηγηθεί ανάλογα & λίγο παραπάνω… εκτός & έρθει μόνος του… Ιδωμεν… Στη πρώτη περίπτωση θα γελάσουμε πάντως... Εαν κάποιος τον γνωρίζει καλό θα ήταν να του το πει…"