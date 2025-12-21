Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Νεκρός 66χρονος που νοσηλευόταν μετά από ατύχημα στο σπίτι

Πάτρα: Νεκρός 66χρονος που νοσηλευόταν μ...

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία ενός 66χρονου άνδρα στον «Άγιο Ανδρέα», ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στις 18 Δεκεμβρίου, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο σπίτι του.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ο άνδρας κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους του. 

Ειδήσεις Τώρα

Κ. Ανεστίδης: «Είμαι καθαρός σαν αστραπή- Θα κάνω μηνύσεις», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

Πώς είναι σήμερα τα πρώτα επτάδυμα που επιβίωσαν στη γέννα πριν από 28 χρόνια

Τζέφρι Έπσταϊν: Η καταγγελία αδελφής θύματος το 1996 και η αποτυχία του FBI

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ατύχημα Νεκρός

Ειδήσεις