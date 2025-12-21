Πάτρα: Νεκρός 66χρονος που νοσηλευόταν μετά από ατύχημα στο σπίτι

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία ενός 66χρονου άνδρα στον «Άγιο Ανδρέα», ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στις 18 Δεκεμβρίου, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο σπίτι του.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ο άνδρας κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους του.