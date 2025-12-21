Η Γη της ελιάς- spoiler: Η Ασπασία ομολογεί τον φόνο του Δημοσθένη και παραδίδεται στην Αστυνομία

Στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η Γη της ελιάς» αναμένονται ανατρεπτικές εξελίξεις που θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Η Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, στο επίκεντρο θα βρεθεί η Ασπασία, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη μία αποτρόπαια πράξη, καθώς όπως σας αποκαλύψαμε σε προηγούμενο spoiler θα σκοτώσει τον Δημοσθένη.

Όλα αρχίζουν όταν φιμώνει και βασανίζει τον Δημοσθένη ζητώντας του να ομολογήσει την αλήθεια για τη δολοφονία του Κιμώνα. Μετά από αρκετή ώρα του δείχνει ότι δεν αστειεύεται και βγάζει το όπλο και τον σημαδεύει. Τελικά, όταν ο Δημοσθένης της εξομολογείται την αλήθεια, εκείνη πατά τη σκανδάλη και τον σκοτώνει χωρίς έλεος.

Η Ασπασία μοιράστηκε όλη της τη ζωή με τον Δημοσθένη, όμως, βλέποντας απέναντί της το άψυχο σώμα του δεν νιώθει καμία θλίψη. Το αντίθετο μάλιστα. Αισθάνεται ότι δικαίωσε την ψυχή του γιου της. Πλέον δεν την ενδιαφέρει αν θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στη φυλακή.

Έτσι, όπως θα δούμε στα προσεχή επεισόδια, αρπάζει το τηλέφωνο και καλεί την Αστυνομία.

«Σκότωσα τον άντρα μου!» λέει αμέσως και οι Αρχές σπεύδουν στο σπίτι της.

Ο Κουράκος μπαίνοντας μέσα και βλέποντας τον Δημοσθένη νεκρό δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Περνάει χειροπέδες στην Ασπασία και στη συνέχεια τη μεταφέρει στο τμήμα. Εν τω μεταξύ, η είδηση της δολοφονίας γίνεται πρώτο θέμα στη Μανή με τους κατοίκους να είναι σε κατάσταση σοκ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως η Ασπασία έφτασε σε αυτό το σημείο, ενώ ο Λυκούργος θέλει να αναλάβει την υπεράσπισή της.

Οι ώρες περνούν και η Ασπασία, μετά την ομολογία της, προφυλακίζεται. Τότε τα κοντινά της πρόσωπα θέλουν να την επισκεφθούν και να τη στηρίξουν ψυχολογικά. Από την άλλη ο Στάθης είναι συντετριμμένος από την δολοφονία του Δημοσθένη αλλά και από το γεγονός ότι η Ασπασία προέβη σε αυτή την πράξη.

Σύντομα, θα ξεκινήσει και η δίκη της Ασπασίας όπου εκεί θα συμβούν πολλές ανατροπές και θα υπάρξουν πολλές αποκαλύψεις για τον βίο του Δημοσθένη…