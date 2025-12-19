Παρουσίαση του χάντμπολ στην Κάτω Αχαΐα

Για πρώτη φορά στην Κάτω Αχαΐα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (20/12) παρουσίαση της χειροσφαίρισης μέσω εορταστικού τουρνουά ακαδημιών που διοργανώνει ο σύλλογος ΑΧΑΓΙΑ '82.

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει τα εξής:

Για πρώτη φορά αύριο Σάββατο και από τις 10:00 π.μ. έως στις 14:00 στην πόλη της Κάτω Αχαΐας θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της χειροσφαίρισης δια μέσου του εορταστικού τουρνουά ακαδημιών που διοργανώνει ο σύλλογος ΑΧΑΓΙΑ '82.

Η εκδήλωση θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης παρουσία και των τμημάτων υποδομών χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας και των προπονητών της ΕΑΠ/ΟΧΕ κ.κ. Βάσω Βουκελάτου και Γιάννη Παπαγιαννόπουλου.

Στόχος της επίδειξης, όπως δηλώνει και ο αντιπρόεδρος της ΑΧΑΓΙΑΣ ΄82 κ. Σπύρος Ταρνάρης είναι:

"Θέλουμε να δημιουργήσουμε και τμήμα χάντμπολ στην πόλη μας. Στα σχέδια μας είναι και η δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου, όπου θα περιλαμβάνει και γραμμογράφηση χάντμπολ. Κάτοικος της πόλης μας είναι ο Μεσογειονίκης διεθνής αθλητής του beach handball Κανέλλος Γεωργίου, oπoυ μαζί με τους αναπτυξιακούς προπονητές της ΕΑΠ/ΟΧΕ θα είναι οι πρωτεργάτες.

Έχουμε τη συγκυρία και ο δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος (στο παρελθόν είχε θητεύσει και Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Δυτικής Ελλάδας) να έχει γνώση των αθλητικών θεμάτων και ευχόμαστε να είναι αρωγός κάθε αθλητικής προσπάθειας στο Δήμος μας".