Δολοφονία τοπογράφου: Ισόβια στον εκτελεστή, 9 χρόνια στον συνεργό του

Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρει το news247.gr κατά πλειοψηφία (6-1) τρεις τακτικοί δικαστές και τρεις από τους τέσσερις ενόρκους κήρυξαν ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, τον πρώτο για ανθρωποκτονία με πρόθεση και το δεύτερο για συνέργεια σε αυτή.

Ως προς τη χορήγηση ελαφρυντικών περιστάσεων, οι δύο καταδικασθέντες δεν ζήτησαν την αναγνώριση τους.

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 6 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ επιβλήθηκε στον 45χρονο καταδικασθέντα ως φυσικό αυτουργό της ανθρωποκτονίας, ενώ ο κατά το δικαστήριο, συνεργός του καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Το δικαστήριο, αφού αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης, τις εκθέσεις ανάλυσης, μαρτυρικές καταθέσεις και έγγραφα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη συμμετοχή στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας τόσο του μεσίτη της Μυκόνου όσο και ενός λογιστή.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας

Καταπέλτης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων ήταν, χθες, η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, προτείνοντας την ενοχή τους.

Η εισαγγελική λειτουργός υπήρξε αναλυτική ως προς τα στοιχεία της δικογραφίας σύμφωνα με τα οποία οι δύο κατηγορούμενοι τέλεσαν την ανθρωποκτονία μέσω «μεθοδευμένου σχεδίου» έναντι αμοιβής, που ωστόσο δεν να εξακριβώθηκε ποτέ.

Μάλιστα, εισηγήθηκε να διαβιβαστών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τα πρακτικά της δίκης ώστε να ερευνηθούν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, που προέκυψαν μέσα από την ακροαματική διαδικασία ως προς το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία.

Για την εισαγγελέα κίνητρο του 45χρονου κατηγορούμενου ήταν το «εύκολο χρήμα». Όπως είπε, «το 2021 μετά την αποφυλάκισή του, ήθελε να πάρει πίσω τα χαμένα χρόνια, γιατί αγαπά το χρήμα και την άνεση και επιζητούσε τον πλουτισμό.Στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, «ο δράστης αφού προσέγγισε με μηχανή το ΙΧ που οδηγούσε ο Παναγιώτης Στάθης έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σημάδεψε με πιστόλι Glock και με ένα ακόμα πυροβόλησε στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα πλήγματα και κατάγματα σε καίρια ζωτικά όργανα με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Στο σημείο εντοπίστηκαν 20 κάλυκες και 4 βολίδες. Το πλήθος των πυροβολισμών με ψυχραιμία και σταθερό χέρι και από κοντινή απόσταση αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά σχεδιασμένη δολοφονία».

Αποδήμησε δε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του 45χρονου ότι βρισκόταν στο ΟΑΚΑ την ώρα της δολοφονίας, λέγοντας: «Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛΑΣ, γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».

Αναφορικά με το ότι ο δράστης φαίνεται να πυροβόλησε με το δεξί χέρι ενώ ο κατηγορούμενος είναι αριστερόχειρας, υποστήριξε ότι «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

Ως προς το 48χρονο φερόμενο ως συνεργό η εισαγγελέας είπε ότι πράγματι παρείχε υλική και ψυχική συνδρομή στον δράστη, με τον οποίο είχε γνωριστεί στην υπόθεση της απαγωγής Παναγόπουλου και πως μετά την αποφυλάκισή του 45χρονου είχαν σχέσεις και επαγγελματική συνεργασία.