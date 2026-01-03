Η κατάταξη των σωματείων στίβου το 2025

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε την αξιολόγηση και κατάταξη των σωματείων στίβου της χώρας για το 2025, μετά και την ολοκλήρωση της χρονιάς με τη διεξαγωγή του πανελληνίου πρωταθλήματος Μαραθωνίου, 10 χλμ σε δημόσια οδό και των διασυλλογικών αγώνων κατηγορίας Κ14.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται αναλυτικοί βαθμολογικοί πίνακες ανά κατηγορία.

Οι μεταγραφικές κινήσεις έπιασαν τόπο και ο Αλέξανδρος Μακεδονίας για το 2025 είναι το Νο1 σωματείο στην αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ κάνοντας άλμα έξι θέσεων από το 2024. Στην 3η θέση υποχώρησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος που πέρσι ήταν πρώτος, με την Κηφισιά να είναι στο Νο2.

Το Τοπ 10 του 2025, με την υποσημείωση πως τα σωματεία επιχορηγούνται με βάση την πανελλήνια κατάταξή τους:

1. ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) – 10.637

πέρσι 8.058 και ήταν 6ος

2. ΓΣ Κηφισιάς (Αθήνα) – 10.013

πέρσι 8.201 και ήταν 5ος

3. ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος (Χανιά) – 9.008

πέρσι 11.129 και ήταν 1ος

4. ΑΓΣ Ιωαννίνων (Ιωάννινα) – 8.893

πέρσι 10.550 και ήταν 2ος

5. Ηρακλής (Θεσσαλονίκη) – 8.162

πέρσι 8.233 και ήταν 4ος

6. ΣΑΚΑ (Αθήνα) – 7.142

πέρσι 9.620 και ήταν 3ος

7. ΟΦΗ (Ηράκλειο Κρήτης) – 7.042

πέρσι 5.950 και ήταν 9ος

8. Παναθηναϊκός (Αθήνα) – 6.334

πέρσι 7.344 και ήταν 7ος

9. ΑΟ Κάλλιστος (Αθήνα) – 6.250

πέρσι 6.195 και ήταν 8ος

10. ΑΟ Φιλοθέης Αττικής (Αθήνα) – 6.077

πέρσι 5.321 και ήταν 13ος

Επιμέρους κατηγορίες

Κ16: Ο ΑΓΣ Ιωαννίνων έχασε την πρωτιά στην κατηγορία. Συγκέντρωσε 1.727 βαθμούς (πέρσι είχε 2.245) και έμεινε δεύτερος πίσω από τον ΟΦΗ, ο οποίος ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση με 1.741

Κ18: Για πρώτη φορά μετά το 2021, ο ΣΑΚΑ δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση, καθώς με 1.266 βαθμούς έπεσε στο Νο6, ενώ το 2024 είχε συγκεντρώσει 2.586. Στην κορυφή βρίσκεται πλέον ο ΑΟ Φιλοθέης 2.348.

Κ20: Ο ΓΣ Νίκης Βύρωνα εκθρόνισε τον ΓΣ Ελευθερίου Βενιζέλου, διότι με τους 1.540 βαθμούς κατέλαβε την πρώτη θέση στην ανεπίσημη αξιολόγηση, ενώ ο ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος έπεσε στην ένατη θέση με 1.090 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση είναι ο ΑΓΣ Ιωαννίνων με 1.453 και στην τρίτη ο ΟΦΗ με 1.439.

Κ23: Από την περσινή δεύτερη θέση με 1.595 βαθμούς, ο Αλέξανδρος Μακεδονίας ανέβηκε στην πρώτη με 2.901. Ο Ηρακλής είχε τα πρωτεία το 2024 με 1.706 βαθμούς αλλά το 2025 ολοκλήρωσε δεύτερος με 1.443. Την τριάδα συμπλήρωσε ο ΓΣ Κηφισιάς με 1.428.

Α/Γ: Όπως στην κατηγορία της Κ23 έτσι και σε εκείνη των ανδρών – γυναικών, ο Αλέξανδρος Μακεδονίας ήταν ανώτερος και πήρε την θέση του Παναθηναϊκού στην πρώτη θέση της αξιολόγησης. Η ομάδα από την Θεσσαλονίκη κατέκτησε την πρωτιά με 3.625 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έπεσε από τους 3.619 που είχε πέρσι στους 3.543. Στην τρίτη θέση είναι ο ΓΣ Κηφισιάς με 3.258.

Ανώμαλος: Στον ανώμαλο δρόμο τους περισσότερους βαθμούς συγκέντρωσε η ομάδα του ΣΑΚΑ με 865.

