Όλο και περισσότεροι πηγαίνουν γυμναστήριο!

Η κρίση και τα έσοδα
Δεδομένη είναι η ραγδαία αύξηση των γυμναστηρίων και της δημοτικότητας της άσκησης στην Ελλάδα.
Κάτι που οφείλεται στην αυξημένη ευαισθητοποίηση για την υγεία, την ανάγκη για βελτίωση του τρόπου ζωής, την αύξηση των καθιστικών επαγγελμάτων και την επιθυμία για μυϊκή ενδυνάμωση. Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε επίσης την ανάπτυξη των εφαρμογών γυμναστικής, ενώ η αγορά συμπληρωμάτων διατροφής για ευεξία και άσκηση γνωρίζει επίσης ραγδαία ανάπτυξη.
Κύριοι λόγοι για την αυξημένη δημοτικότητα
• Αυξημένη συνειδητοποίηση για την υγεία: Οι άνθρωποι κατανοούν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της άσκησης για την πρόληψη ασθενειών, τη διατήρηση υγιούς βάρους και την ενίσχυση της γενικής ευεξίας.
• Αλλαγές στον τρόπο ζωής: Η αύξηση των καθιστικών επαγγελμάτων και των μη υγιεινών διατροφικών συνηθειών οδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν τρόπους για να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.
• Μυϊκή ενδυνάμωση και αισθητική: Ένα σημαντικό κίνητρο για πολλούς είναι η επιθυμία για αύξηση της μυϊκής μάζας, μυϊκό διαχωρισμό και βελτίωση της φυσικής εμφάνισης, αντί για απλή απώλεια βάρους.
• Επίδραση της πανδημίας: Η πανδημία, αν και επηρέασε τις καθημερινές δραστηριότητες, οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών εφαρμογών γυμναστικής, δίνοντας στους ανθρώπους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης από το σπίτι.
• Εμπορική ανάπτυξη: Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής για άσκηση και ευεξία έχει γνωρίσει ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη δημοτικότητα των γυμναστηρίων.
Οι ειδικοί έχουν τον λόγο
Ζητήσαμε τη γνώμη ενός ειδικού για το θέμα. Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος έχει «φάει με το κουτάλι» τα γυμναστήρια, ασκούμενος παλαιότερα, ασκούμενος και personal trainer σήμερα, ο λόγος του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα:
«Με ρωτάνε πολλοί, έγινε ξαφνικά η γυμναστική μόδα ή κάτι άλλο συμβαίνει και βλέπουμε ολοένα και περισσότερα άτομα στα γυμναστήρια; Τελικά πώς γίνεται μια χώρα που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία να έχει βάλει τόσο πολύ τη γυμναστική στη ζωή της;
Θα έλεγα πως αρκετοί λόγοι έχουν συμβάλει στην μεγάλη αυτή αλλαγή. Ένας από αυτούς είναι ο κορωνοϊός! Ο κόσμος αρχικά δεν είχε πολλές επιλογές να κάνει και έτσι ξεκίνησε να γυμνάζεται με αποτέλεσμα να δει στην πράξη πόσο ευεργετικά αποτελέσματα έχει για την υγεία του! Οπότε αρκετοί συνέχισαν αυτή τη νέα συνήθεια και μετά τη λήξη της καραντίνας. Επιπλέον, τα γυμναστήρια έμειναν μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά λόγω της πανδημίας (ίσως ο κλάδος που επλήγη περισσότερο) οπότε ο κόσμος τα στερήθηκε τόσο πολύ, που έσπευσε σε αυτά με το άνοιγμά τους.
Πέρα από τον κορωνοϊό, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι στον σύγχρονο τρόπο ζωής που παρακινούν ολοένα και περισσότερους στη γυμναστική. Τα social media παίζουν σίγουρα μεγάλο ρόλο. Κατ’ αρχάς επειδή ο κόσμος βομβαρδίζεται από «τέλεια» σώματα που θέλει και ο ίδιος να χτίσει και κατά δεύτερον γιατί οι άπειροι δημιουργοί περιεχομένου ωθούν τον κόσμο προς τα εκεί με συμβουλές σε θέματα που αφορούν τη γυμναστική και τη διατροφή.
Πέρα από το διαδίκτυο, στις μέρες μας έχει αλλάξει και ο τρόπος ζωής. Ενώ ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος λόγω υποχρεώσεων, οι άνθρωποι βλέπουν τη γυμναστική ως μια διέξοδο και ένα «δώρο» στον εαυτό τους. Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς σε επαγγελματικά και προσωπικά, θέλουν να νιώσουν ότι αφιερώνουν μια ώρα στους ίδιους.
Τέλος, το μάρκετινγκ στα γυμναστήρια αλλά και σε όλους τους χώρους εκγύμνασης έχει ανέβει πολύ. Οι περισσότεροι χώροι προσφέρουν πιο στοχευμένες και πιο πολλές επιλογές πια. Δεν έχεις τη δυνατότητα μόνο για βάρη ή διάδρομο. Μίνι - γκρουπ με επίβλεψη γυμναστή, γρήγορα μισάωρα προγράμματα, μέθοδοι γυμναστικής όπως το πιλάτες που το προτιμούν όσοι δεν θέλουν τα βάρη. Ποδήλατα, τραμπολίνο, γιόγκα, επιλογές για όλα τα γούστα που δεν αφήνουν κανέναν χωρίς να βρει το στιλ γυμναστικής που θα το κάνει με ευχαρίστηση.
Η γυμναστική δεν είναι μια μόδα αλλά μια ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας!» κατέληξε την εκτίμησή του ο Ανδρέας Σπυρόπουλος
Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος
Τα γυμναστήρια στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών γυμναστηρίων υπολογίζεται σε περίπου 2.500 πανελλαδικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων (ΠΑΣΥΓΥ) τον Νοέμβριο του 2023.
Παλαιότερες εκτιμήσεις από το 2014 ανέφεραν περίπου 1.300 ιδιωτικά γυμναστήρια, υποδηλώνοντας σημαντική αύξηση στον κλάδο με την πάροδο των ετών και την ανάπτυξη μικρότερων στούντιο προσωπικής προπόνησης.
Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει τόσο τις μεγάλες αλυσίδες όσο και ανεξάρτητα γυμναστήρια, στούντιο personal training και εξειδικευμένους χώρους άσκησης.
Οι φορείς
Ο όρος "Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων" αναφέρεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων (ΠΑΣΥΓΥ), ο οποίος είναι το συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τα ελληνικά γυμναστήρια. Υπάρχει επίσης ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (ΣΙΓΑ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1988 και έχει στενή συνεργασία με τον ΠΑΣΥΓ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων (ΠΑΣΥΓΥ)
• Σκοπός: Είναι το κύριο συλλογικό όργανο των ελληνικών γυμναστηρίων από το 2005. Εκπροσωπεί τα ελληνικά γυμναστήρια, αναδεικνύει και επιλύει κλαδικά προβλήματα, και ασκεί επιρροή στις κρατικές αρχές για κλαδικές διεκδικήσεις.
• Έτος ίδρυσης: 2005.
• Δράσεις: Συνδιοργανώνει εκδηλώσεις όπως το ετήσιο συνέδριο "FITNESS MEETING" και αγώνες δρόμου, καθώς και αθλητικά και εκπαιδευτικά συνέδρια, όπως το 1ο Συνέδριο Προπόνησης Δύναμης και ο Αγώνας δρόμου ΑΑΑ ATHENS RUN.
Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (ΣΙΓΑ)
• Σκοπός: Εξυπηρετεί τα μέλη του στην Περιφέρεια Αττικής, διασφαλίζοντας την ανάδειξη και επίλυση των κλαδικών προβλημάτων, σύμφωνα με αυτή την δημοσίευση του beactiveday.gr.
• Έτος ίδρυσης: 1988.
• Εκπροσώπηση: Συμμετέχει στις Πενταμελείς Επιτροπές Αδειοδότησης και Ελέγχου των γυμναστηρίων της Περιφέρειας Αττικής.
• Μέλη: Αριθμεί περισσότερα από 400 μέλη στην Αττική.
• Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδας.
Αυτοί οι φορείς συνεργάζονται για την επίλυση κλαδικών προβλημάτων, την προώθηση διεκδικήσεων προς τις κρατικές αρχές και την υποστήριξη των μελών τους. Συνδιοργανώνουν επίσης ετήσια συνέδρια και εκδηλώσεις για τον κλάδο.
Είναι δύσκολο να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός των ιδιωτικών γυμναστηρίων στην Πάτρα, καθώς ο αριθμός αυτός μπορεί να αλλάζει συνεχώς. Ωστόσο, ο Χρυσός Οδηγός καταγράφει έναν εκτιμώμενο αριθμό 125 γυμναστηρίων για το κέντρο της Πάτρας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή της πόλης.
ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα των γυμναστηρίων στην Ελλάδα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της πανδημίας και των σύγχρονων τάσεων.
Γενικά Στοιχεία & Τάσεις
Απώλειες λόγω πανδημίας: Σύμφωνα με στοιχεία από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων (ΠΑΣΥΓΥ) τον Νοέμβριο του 2023, ο κλάδος είχε υποστεί απώλειες περίπου 8% μετά την περίοδο της πανδημίας.
Τάσεις: Η αγορά του fitness στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, εξελίσσεται, με τις νέες τάσεις να περιλαμβάνουν ψηφιακές εφαρμογές και "exclusive" γυμναστήρια. Οι εφαρμογές γυμναστικής γνώρισαν ραγδαία ανάπτυξη, με παγκόσμια έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020.
Κερδοφορία: Τα γυμναστήρια που διατηρούν ικανοποιημένο έναν πυρήνα πελατών αναπτύσσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κερδοφορία μακροπρόθεσμα.
Παράγοντες Εσόδων
Τα έσοδα ενός γυμναστηρίου προέρχονται κυρίως από:
Συνδρομές: Μηνιαίες, 6μηνες ή ετήσιες συνδρομές αποτελούν τη βάση των εσόδων.
Επιπλέον υπηρεσίες: Ομαδικά προγράμματα, personal training, spa, σάουνα, και υπηρεσίες διατροφής μπορούν να προσφέρουν σημαντικά επιπλέον έσοδα.
Επιδιώξεις: Οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν επίσης να επωφεληθούν από επιχορηγήσεις για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, όπως αυτές που προβλέπονται από προγράμματα ΕΣΠΑ.
