Όλο και περισσότεροι πηγαίνουν γυμναστήριο!

Δεδομένη είναι η ραγδαία αύξηση των γυμναστηρίων και της δημοτικότητας της άσκησης στην Ελλάδα.

Κάτι που οφείλεται στην αυξημένη ευαισθητοποίηση για την υγεία, την ανάγκη για βελτίωση του τρόπου ζωής, την αύξηση των καθιστικών επαγγελμάτων και την επιθυμία για μυϊκή ενδυνάμωση. Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε επίσης την ανάπτυξη των εφαρμογών γυμναστικής, ενώ η αγορά συμπληρωμάτων διατροφής για ευεξία και άσκηση γνωρίζει επίσης ραγδαία ανάπτυξη.

Κύριοι λόγοι για την αυξημένη δημοτικότητα

• Αυξημένη συνειδητοποίηση για την υγεία: Οι άνθρωποι κατανοούν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της άσκησης για την πρόληψη ασθενειών, τη διατήρηση υγιούς βάρους και την ενίσχυση της γενικής ευεξίας.

• Αλλαγές στον τρόπο ζωής: Η αύξηση των καθιστικών επαγγελμάτων και των μη υγιεινών διατροφικών συνηθειών οδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν τρόπους για να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

• Μυϊκή ενδυνάμωση και αισθητική: Ένα σημαντικό κίνητρο για πολλούς είναι η επιθυμία για αύξηση της μυϊκής μάζας, μυϊκό διαχωρισμό και βελτίωση της φυσικής εμφάνισης, αντί για απλή απώλεια βάρους.

• Επίδραση της πανδημίας: Η πανδημία, αν και επηρέασε τις καθημερινές δραστηριότητες, οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών εφαρμογών γυμναστικής, δίνοντας στους ανθρώπους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης από το σπίτι.

• Εμπορική ανάπτυξη: Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής για άσκηση και ευεξία έχει γνωρίσει ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη δημοτικότητα των γυμναστηρίων.



Οι ειδικοί έχουν τον λόγο

Ζητήσαμε τη γνώμη ενός ειδικού για το θέμα. Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος έχει «φάει με το κουτάλι» τα γυμναστήρια, ασκούμενος παλαιότερα, ασκούμενος και personal trainer σήμερα, ο λόγος του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα:

«Με ρωτάνε πολλοί, έγινε ξαφνικά η γυμναστική μόδα ή κάτι άλλο συμβαίνει και βλέπουμε ολοένα και περισσότερα άτομα στα γυμναστήρια; Τελικά πώς γίνεται μια χώρα που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία να έχει βάλει τόσο πολύ τη γυμναστική στη ζωή της;

Θα έλεγα πως αρκετοί λόγοι έχουν συμβάλει στην μεγάλη αυτή αλλαγή. Ένας από αυτούς είναι ο κορωνοϊός! Ο κόσμος αρχικά δεν είχε πολλές επιλογές να κάνει και έτσι ξεκίνησε να γυμνάζεται με αποτέλεσμα να δει στην πράξη πόσο ευεργετικά αποτελέσματα έχει για την υγεία του! Οπότε αρκετοί συνέχισαν αυτή τη νέα συνήθεια και μετά τη λήξη της καραντίνας. Επιπλέον, τα γυμναστήρια έμειναν μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά λόγω της πανδημίας (ίσως ο κλάδος που επλήγη περισσότερο) οπότε ο κόσμος τα στερήθηκε τόσο πολύ, που έσπευσε σε αυτά με το άνοιγμά τους.

Πέρα από τον κορωνοϊό, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι στον σύγχρονο τρόπο ζωής που παρακινούν ολοένα και περισσότερους στη γυμναστική. Τα social media παίζουν σίγουρα μεγάλο ρόλο. Κατ’ αρχάς επειδή ο κόσμος βομβαρδίζεται από «τέλεια» σώματα που θέλει και ο ίδιος να χτίσει και κατά δεύτερον γιατί οι άπειροι δημιουργοί περιεχομένου ωθούν τον κόσμο προς τα εκεί με συμβουλές σε θέματα που αφορούν τη γυμναστική και τη διατροφή.

Πέρα από το διαδίκτυο, στις μέρες μας έχει αλλάξει και ο τρόπος ζωής. Ενώ ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος λόγω υποχρεώσεων, οι άνθρωποι βλέπουν τη γυμναστική ως μια διέξοδο και ένα «δώρο» στον εαυτό τους. Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς σε επαγγελματικά και προσωπικά, θέλουν να νιώσουν ότι αφιερώνουν μια ώρα στους ίδιους.

Τέλος, το μάρκετινγκ στα γυμναστήρια αλλά και σε όλους τους χώρους εκγύμνασης έχει ανέβει πολύ. Οι περισσότεροι χώροι προσφέρουν πιο στοχευμένες και πιο πολλές επιλογές πια. Δεν έχεις τη δυνατότητα μόνο για βάρη ή διάδρομο. Μίνι - γκρουπ με επίβλεψη γυμναστή, γρήγορα μισάωρα προγράμματα, μέθοδοι γυμναστικής όπως το πιλάτες που το προτιμούν όσοι δεν θέλουν τα βάρη. Ποδήλατα, τραμπολίνο, γιόγκα, επιλογές για όλα τα γούστα που δεν αφήνουν κανέναν χωρίς να βρει το στιλ γυμναστικής που θα το κάνει με ευχαρίστηση.

Η γυμναστική δεν είναι μια μόδα αλλά μια ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας!» κατέληξε την εκτίμησή του ο Ανδρέας Σπυρόπουλος