Πάτρα- Ιάσονας Φωτήλας: «Το αύριο της Πάτρας φαίνεται πολύ λαμπερό»

«Το αύριο της Πάτρας, που σήμερα εορτάζει τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα, φαίνεται πολύ λαμπερό», τόνισε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις σημερινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου.

Όπως προσέθεσε, «σε λίγες ημέρες θα έχουμε εγκαίνια δρόμων, έχουμε εγκαίνια σε μεγάλα πολιτιστικά μνημεία, και όλοι θα είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας».