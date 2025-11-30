Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Πάτρα- Ιάσονας Φωτήλας: «Το αύριο της Πάτρας φαίνεται πολύ λαμπερό»

Πάτρα- Ιάσονας Φωτήλας: «Το αύριο της Πά...

Εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις σημερινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα

«Το αύριο της Πάτρας, που σήμερα εορτάζει τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα, φαίνεται πολύ λαμπερό», τόνισε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις σημερινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου.

Όπως προσέθεσε, «σε λίγες ημέρες θα έχουμε εγκαίνια δρόμων, έχουμε εγκαίνια σε μεγάλα πολιτιστικά μνημεία, και όλοι θα είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας».

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από κατανάλωση αλκοόλ σε εκδρομή

Αποστολική ευλογία των Προκαθήμενων των δύο Εκκλησιών: Μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιάσονας Φωτήλας Πολιούχος Άγιος Ανδρέας

Ειδήσεις