Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από κατανάλωση αλκοόλ σε εκδρομή

Η εκπαιδευτική εκδρομή στο Ηράκλειο πήρε απρόσμενη τροπή για μαθητές και καθηγητές λυκείου της Αθήνας, όταν ένας 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης και τρεις ενήλικοι, η συνοδός καθηγήτρια, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου και ένας σερβιτόρος, συνελήφθησαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι μαθητές και οι καθηγητές τους κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Πατρίς, μετά το γεύμα ο ιδιοκτήτης προσέφερε στους πελάτες παραδοσιακό αλκοολούχο ποτό, όπως συνηθίζεται, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση οι πελάτες ήταν ανήλικοι μαθητές.

Ο 17χρονος μαθητής φέρεται να κατανάλωσε μεγαλύτερη ποσότητα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Η Αστυνομία, που ενημερώθηκε για το συμβάν, προχώρησε στη σύλληψη της 53χρονης συνοδού καθηγήτριας, του 39χρονου ιδιοκτήτη του εστιατορίου και του 27χρονου σερβιτόρου. Και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.