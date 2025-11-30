Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών με «ταρίφα» 1.400 ευρώ

Ένα παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών, οι επικεφαλής του οποίου φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ ανά άτομο τον μήνα εντόπισε η αστυνομία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία προβαίνοντας μάλιστα και σε δύο συλλήψεις.

Ειδικότερα, στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού εντόπισαν κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Εντός του βρέθηκαν 15 άτομα, με την αστυνομία να διερευνά πλέον αν υπάρχουν περισσότερα άτομα που να έχουν σχέση και πρόσβαση με τον συγκεκριμένο χώρο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων ενός 46χρονου κι ενός 44χρονου.

Ο 46χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.