Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης, 14 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους το Σάββατο, το βράδυ στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ’ ένα παιδικό πάρτυ γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον Τζέισον Λι.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.