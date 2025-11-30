LIVE- Η Πάτρα τιμά με λαμπρότητα τον Πολιούχο της, Άγιο Ανδρέα- Χιλιάδες πιστοί στον Πρωτόκλητο

Η Πάτρα τιμά σήμερα με κάθε επισημότητα τον Πολιούχο και Προστάτη της, Απόστολο Ανδρέα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα έχει πλημμυρίσει από κόσμο, καθώς χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη τη χώρα αλλά και Πατρινοί συρρέουν για να προσκυνήσουν την Τίμια Κάρα και την Ιερά Εικόνα του Αγίου. Η ατμόσφαιρα είναι κατανυκτική, με τον ναό να γεμίζει ασφυκτικά από ανθρώπους κάθε ηλικίας που φτάνουν για να ζητήσουν τη χάρη και την ευλογία του.

Στις ιερές ακολουθίες θα συμμετάσχουν συνολικά 12 Μητροπολίτες, ανάμεσά τους οι Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνειος, Σερρών Θεολόγος, Ηλείας και Ωλένης Αθανάσιος, Ζακύνθου Διονύσιος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, Μάνης Χρυσόστομος, Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, Ζηχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, Φθιώτιδας Συμεών, καθώς και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος.

Ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, θα παραβρεθούν στις εκδηλώσεις για τη γιορτή του Πολιούχου, ενώ σύσσωμες οι τοπικές αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών

Ο εορτασμός ξεκίνησε χθες το απόγευμα με τον Μεγάλο Πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ ακολούθησε Ιερά Αγρυπνία έως αργά το βράδυ.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

07:00 – 10:45 – Όρθρος & Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων Αρχιερέων

10:45 – Δοξολογία

Η λιτανεία της Αγίας Κάρας

Στις 11:00 ξεκινά η καθιερωμένη λιτάνευση της Τίμιας Κάρας και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ανδρέα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στην πομπή συμμετέχουν στρατιωτικά αγήματα, εκπρόσωποι των αρχών, σχολεία, σύλλογοι και οργανώσεις, ενώ πλήθος κόσμου ακολουθεί με ευλάβεια.

Αίσθηση κατάνυξης και συγκίνησης

Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την Πάτρα. Η προσέλευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με ουρές πιστών να σχηματίζονται εντός και εκτός του ναού για προσκύνημα. Πολλοί έφτασαν από μακρινές πόλεις ειδικά για τη γιορτή, δείχνοντας τη σημασία και την ακτινοβολία του Αγίου Ανδρέα σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το απόγευμα με τον Μεθέορτο Εσπερινό και την Ιερά Παράκληση.

Επιπλέον δραστηριότητες

Το Εκθετήριο του Ιερού Ναού με εκκλησιαστικά είδη, εικόνες και αναμνηστικά.

Το “Πάρκο της Αγάπης”, το φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ι. Μητροπόλεως Πατρών, τα έσοδα του οποίου υποστηρίζουν τα έργα και τις δράσεις της Μητρόπολης.