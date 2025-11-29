Στην Πάτρα για τον Πολιούχο Άγ. Ανδρέα ο Ν. Ανδρουλάκης και Γ. Παπανδρέου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, θα παραβρεθούν στις εκδηλώσεις για τη γιορτή του Πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Αχαΐας, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος καλούνται σε σύντομη συνάντηση πριν την έναρξη της θείας λειτουργίας, στη διασταύρωση των οδών Τριών Ναυάρχων και Αγίου Ανδρέου, από τις 10:00 έως 10:15.

Μετά το πέρας της εκκλησίας, στις 11:00–11:30, θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος καφές στο κατάστημα «ΝΕΟΝ» ή «Τριών», επί της οδού Τριών Ναυάρχων.