Σαλαμίνα: Έχει ψυχιατρικά θέματα και θα δούμε ανατροπές, λέει ο δικηγόρος της 46χρονης

Δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Για περισσότερες από 3 ώρες η 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο. Εκεί ωστόσο έκανε στροφή 180 μοιρών, αρνήθηκε τις κατηγορίες, επικαλέστηκε κενά μνήμης και ψυχολογικά προβλήματα. "Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι σε σύγχυση, έχω κενά μνήμης, δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω ψυχολογικά προβλήματα. Έπαιρνα πολύχρονη φαρμακευτική συνταγογράφηση, κάποια από αυτά τα φάρμακα είναι ψυχοφάρμακα", φέρεται να είπε η 46χρονη. Τα λόγια της ωστόσο δεν έπεισαν τις ανακριτικές Αρχές που αποφάσισαν την προφυλάκισή της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο δικηγόρος της 46χρονης, Βασίλης Ταουξής μίλησε στην εκπομπή "Χαμογέλα και Πάλι!" του Μega για την υπόθεση. "Οι ομολογίες της δεν έγιναν στον ανακριτή αλλά στην αστυνομία. Συνεπώς η εμφάνισή της στον ανακριτή ήταν η πρώτη απολογία σε δικαστικές αρχές. Εγώ και η ομάδα μου προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή για ουσιαστική συνεννόηση μαζί της, πράγμα που κατέστη αδύνατο. Την παραμονή της απολογίας της ήμασταν μέχρι τα ξημερώματα στο ΑΤ σε μία απελπισμένη προσπάθεια να συνεννοηθούμε και να χαράξουμε μια σταθερή υπερασπιστική γραμμή. Γι’ αυτό και προκύπτουν αυτές οι αντιφάσεις και οι καταστάσεις "είπα-ξείπα" και η παρουσία της στον ανακριτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι διαγνωσμένη με ψυχολογικά-ψυχιατρικά προβλήματα. Αυτά που λέει ενώπιον του ανακριτή προκύπτουν από σοβαρά έγγραφα. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε ξετυλίξει όλο το κουβάρι της υπόθεσης και υποψιάζομαι και υποπτεύομαι ότι θα δούμε ανατροπές. Ελπίζω η υπόθεση να ξεκαθαρίζει το συντομότερο. Προσήλθαμε στον ανακριτή με ειλικρίνεια, και αν είναι αυτή η πράξη της να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεων της. Αν ο ρόλος της δεν είναι αυτουργικός αλλά συμμετοχικός, θα πρέπει να βγουν ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα από το κάδρο", είπε αρχικά.

"Το έχει ερευνήσει η αστυνομία αυτό το ενδεχόμενο. Οφείλουμε να διερευνήσουμε όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης", συνέχισε.