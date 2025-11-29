Σαλαμίνα: Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης -Οι «περίεργες» αναζητήσεις της νύφης της πριν τον φόνο

Η οικογένεια της 75χρονης από την Σαλαμίνα κινείται δυναμικά με νέους μάρτυρες και δικό της ψυχίατρο μετά τη μεταστροφή της νύφης που κατηγορείται για τη δολοφονία.

Η υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα παίρνει νέα δραματική τροπή, μετά τη μεταστροφή της κατηγορούμενης. Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 50 ολιγόλεπτα ηχητικά ντοκουμέντα πριν κατά τη διάρκεια και μετά το στυγερό έγκλημα.

Το ογκώδες υλικό, το οποίο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της κατάθεσης νέων μαρτύρων που προτίθεται να προτείνει η οικογένεια του θύματος, από την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι μαρτυρίες για «περίεργες» αναζητήσεις πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα με το iefimerida.gr οι μάρτυρες, μέλη και γνωστοί του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος της 75χρονης και της νύφης της, που μέχρι σήμερα δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν, αναμένεται να ρίξουν φως όχι μόνο στη συμπεριφορά της κατηγορουμένης μετά το έγκλημα, αλλά και σε γεγονότα που προηγήθηκαν.

Οι μαρτυρίες θα περιλαμβάνουν αναφορές σε «περίεργες» συζητήσεις της νύφης, η οποία φέρεται να ρωτούσε για το ύψος των ποινών και τις νομικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης ανθρωποκτονίας, σε μια χρονική περίοδο όπου η 75χρονη ήταν ακόμη στη ζωή. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται από την πλευρά της οικογένειας ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να προσφέρουν κρίσιμες απαντήσεις για το κίνητρο αλλά και το προφίλ της κατηγορουμένης.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια προετοιμάζεται να καταθέσει στον ανακριτή μέσα στις επόμενες μέρες το αίτημα για την επίσημη εξέταση των νέων μαρτύρων, τονίζοντας ότι οι πληροφορίες τους δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτυπωθεί στη δικογραφία. Από τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, οι μαρτυρίες θα αγγίζουν την καθημερινή συμπεριφορά της κατηγορουμένης πριν και μετά τη δολοφονία, τις σχέσεις της με το θύμα, αλλά και το περιεχόμενο συνομιλιών που είχαν μαζί της μέλη της οικογένειας.

Καταλυτικός παράγοντας για τις νέες κινήσεις υπήρξε και η πρόσφατη μεταστροφή της ίδιας της κατηγορουμένης, η οποία άλλαξε την αρχική της κατάθεση, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην οικογένεια και την οδήγησε στο να ενισχύσει τη νομική της στρατηγική. Μεταξύ των βαθύτερων στόχων της πολιτικής αγωγής είναι και η εξασφάλιση της πλήρους αντικειμενικότητας σε περίπτωση ψυχιατρικής εξέτασης της κατηγορουμένης.

Έτσι, η οικογένεια αναμένεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο – ψυχίατρο, ώστε να υπάρχει παράλληλη αξιολόγηση από ανεξάρτητο ειδικό, εφόσον τελικά η υπεράσπιση ζητήσει επίσημη ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.