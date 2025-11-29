Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων- Υπεγράφη η κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

ΝΕΟΤΕΡΟ: Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πάπας Λέων ΙΔ’, στο πρώτο του αποστολικό ταξίδι από την εκλογή του, σε μία επίσκεψη ιστορική και υψηλού συμβολισμού, όσον αφορά την ενότητα του χριστιανικού κόσμου και την ειρήνη στον αλληλοσπαραγμό που βιώνει ο πλανήτης σε διάφορα σημεία.

Τον Πάπα υποδέχτηκε στην είσοδο στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα, εισήλθαν στον ναό, όπου εψάλη Δοξολογία.

Παρόντες είναι μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας πέρασε στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.

Στις 17:00 το απόγευμα, ο Πάπας θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Λόγω της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και σε συνδυασμό με τη βροχή έχει δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.

Μηνύματα ενότητας από Πάπα και Οικουμενικό Πατριάρχη

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού υπενθύμισε ότι κατά τη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κληρικός προ της συμμετοχής του στη Θείας Ευχαριστία αναγιγνώσκει μια ευχή γνωστή ως «Καιρός», είπε στον Πάπα ότι ήλθε στη Νίκαια για να λάβει τον δικό του «Καιρό» για δύναμη και ενίσχυση, καθώς αρχίζει τη διακονία του με έκδηλη τη βούληση όπως διακονήσει την κλήση του Κυρίου για χριστιανική ενότητα, η οποία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ' ανέφερε ότι από τον εορτασμό της 1700ής επετείου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και εμπνευσμένοι από την προσευχή του Ιησού, ώστε όλοι οι μαθητές Του να είναι ένα, «ενθαρρυνόμαστε στην προσπάθειά μας να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών, ένα έργο που αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια του Θεού».