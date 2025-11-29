Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων- Υπεγράφη η κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στις 17:00 το απόγευμα, ο Πάπας θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης
ΝΕΟΤΕΡΟ: Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πάπας Λέων ΙΔ’, στο πρώτο του αποστολικό ταξίδι από την εκλογή του, σε μία επίσκεψη ιστορική και υψηλού συμβολισμού, όσον αφορά την ενότητα του χριστιανικού κόσμου και την ειρήνη στον αλληλοσπαραγμό που βιώνει ο πλανήτης σε διάφορα σημεία.
Τον Πάπα υποδέχτηκε στην είσοδο στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα, εισήλθαν στον ναό, όπου εψάλη Δοξολογία.
Παρόντες είναι μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.
Στη συνέχεια, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας πέρασε στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.
Στις 17:00 το απόγευμα, ο Πάπας θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.
Λόγω της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και σε συνδυασμό με τη βροχή έχει δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.
Μηνύματα ενότητας από Πάπα και Οικουμενικό Πατριάρχη
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού υπενθύμισε ότι κατά τη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κληρικός προ της συμμετοχής του στη Θείας Ευχαριστία αναγιγνώσκει μια ευχή γνωστή ως «Καιρός», είπε στον Πάπα ότι ήλθε στη Νίκαια για να λάβει τον δικό του «Καιρό» για δύναμη και ενίσχυση, καθώς αρχίζει τη διακονία του με έκδηλη τη βούληση όπως διακονήσει την κλήση του Κυρίου για χριστιανική ενότητα, η οποία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.
Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ' ανέφερε ότι από τον εορτασμό της 1700ής επετείου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και εμπνευσμένοι από την προσευχή του Ιησού, ώστε όλοι οι μαθητές Του να είναι ένα, «ενθαρρυνόμαστε στην προσπάθειά μας να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών, ένα έργο που αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια του Θεού».
Πρώτη Ενημέρωση: Μετά το κοινό προσκύνημα, την Παρασκευή, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στη Νίκαια για να τιμήσουν την 1.700η επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Φανάρι.
Ο Πάπας, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου τον υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Οι δύο προκαθήμενοι εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου και πλέον τελείται Δοξολογία.
Tο παρών δίνουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.
Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ' ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.
