Κωνσταντινούπολη: Το Μπλε Τζαμί επισκέφθηκε ο Πάπας- Έβγαλε τα παπούτσια του αλλά δεν προσευχήθηκε

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας υποκλίθηκε ελαφρώς πριν εισέλθει στο τζαμί

Το  Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης επισκέφθηκε το Σάββατο (29/11) ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε βγάζοντας τα παπούτσια του σε ένδειξη σεβασμού, αλλά χωρίς να φανεί να προσεύχεται.
 
Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψή του ως ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε ένα μουσουλμανικό χώρο λατρείας στη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής του στην Τουρκία.

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας υποκλίθηκε ελαφρώς πριν εισέλθει στο τζαμί και ξεναγήθηκε από τον ιμάμη του και τον μουφτή της Κωνσταντινούπολης μέσα στο συγκρότημα του μεγάλου αυτού μουσουλμανικού τεμένους, που μπορεί να χωρέσει 10.000 πιστούς.

Ο Ποντίφικας, βαδίζοντας με λευκές κάλτσες, χαμογελούσε στη διάρκεια της 20λεπτης επίσκεψης και αστειεύθηκε με έναν από τους ξεναγούς του, τον Ασκίν Μουσά Τουντσά, κορυφαίο μουεζίνη του τζαμιού - ο ιερωμένος που καλεί για προσευχή.

Ο Τουντσά είπε στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη στο τζαμί πως ρώτησε τον πάπα Λέοντα στη διάρκεια της επίσκεψης αν επιθυμεί να προσευχηθεί, αλλά ο πάπας είπε ότι προτιμά να επισκεφθεί απλώς το τζαμί.

Το Βατικανό ανέφερε σε ανακοίνωση πως ο Λέων επισκέφθηκε το τζαμί «σε πνεύμα περισυλλογής και ακούγοντας προσεκτικά, με βαθύ σεβασμό για το χώρο και για την πίστη αυτών που συγκεντρώνονται εκεί για προσευχή».

Το Μπλε Τζαμί φέρει επισήμως το όνομα του σουλτάνου Αχμέτ (Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ ή Σουλταναχμέτ Τζαμί), ηγέτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1603 ως το 1617, ο οποίος επέβλεψε την κατασκευή του. Είναι διακοσμημένο με χιλιάδες μπλε κεραμικά πλακάκια, στα οποία οφείλει την κοινή ονομασία του.

